Lars Larsens virksomhed giver rekordhøjt milliardoverskud

Rigmanden Lars Larsen kan glæde sig over et overskud på 3,6 milliarder kroner sidste år.

Det seneste år gav et rekordhøjt overskud hos Lars Larsen Group, der står bag Jysk.

Overskuddet endte på 3,6 milliarder kroner i regnskabsåret 2017/2018, hvilket er 200 millioner kroner højere end året før.

Det oplyser selskabet, der også ejer virksomheder som Sengespecialisten, Bolia, Ilva og IDEmøbler.

- Overordnet er jeg meget tilfreds med resultatet, siger Lars Larsen i en kommentar til regnskabet.

- Præcist som tidligere år er det Jysk Group, der genererer langt den største del af overskuddet, hvilket har gjort det muligt fortsat at investere massivt i en række af de andre virksomheder, der er en del af Lars Larsen Group, siger han.

Omsætningen i gruppen af virksomheder var samlet på 31,6 milliarder kroner mod 30 milliarder året før.

Lars Larsen åbnede den første Jysk i 1979 i Aarhus under navnet Jysk Sengetøjslager, og siden har det vokset sig til en verdensomspændende koncern med 2700 butikker rundt i verden.

I takt med Jysks succes er Lars Larsen blevet en af Danmarks rigeste personer.

Han har i de senere år også investeret i en række virksomheder, der ligger uden for ting til hjemmet.

Det gælder blandt andet Garia, der producerer og sælger golfbiler over hele verden, og sushikæden Letz Sushi, som dog giver underskud i øjeblikket.

- Jeg ved godt, at der er nogle, der mener, at jeg er for tålmodig med nogle af mine investeringer. Men min erfaring er, at det som oftest er det rigtige at holde fast frem for at give op, så snart det bliver hårdt.

- Det er det, Jysk og Lars Larsen Group er skabt på, og et resultat før skat på 3,6 milliarder i seneste regnskabsår er for mig et bevis på, at min måde at drive virksomhed på ikke er helt tosset, siger Lars Larsen.