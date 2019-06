Landmand: - Jeg er bange for, man kvæler det danske landbrug

Jesper Sørensen på billedet her udstiller på Det Fynske Dyrskue, men er bange for, at mange politiske reguleringer vil køre det danske landbrug i sænk. Foto: Kim Rune

Det nyligt overståede folketingsvalg tyder på, at Danmark får en rød regering, og det kan komme til at få stor betydning for de danske landmænd. Vi spurgte tre landmænd, der udstiller på Det Fynske Dyrskue, hvad de tænker om den debat, der har været om landbruget, og om de har bekymringer på deres erhvervs vegne.

Jesper Sørensen. Foto: Kim Rune

Jesper Sørensen - Det store problem er, at den reelle sandhed ikke er kommet frem i valgkampen. Faktum er, at dansk landbrug er noget af det mest klimaeffektive, der findes. Det bliver ikke fremhævet. Og som landmand bliver man da ked af det. Det er vores erhverv, vores liv, hvad vi lever og ånder for. - Hvis der bliver indført afgifter og mere regulering, vil det bare sætte en begrænsning på vores konkurrenceevne. Jeg synes i stedet, man skulle kigge på vores forbrug og gøre op med køb og smid væk-kulturen. - Jeg er landmand, og jeg er stolt af mit erhverv og den måde, jeg behandler mine dyr på. Men jeg er bange for, at man kvæler det danske landbrug, og flytter det østpå. Jeg er bange for, det er den vej, det går.

Lene Gommesen. Foto: Kim Rune

Lene Gommesen - Kvæg er jo meget udskældt, og jeg synes, kvæg har et ufortjent dårligt ry. Der er jo stor forskel på, hvordan man har landbrug. Vores kvæg laver naturpleje. - Jeg har tænkt meget over de kødafgifter, der bliver talt om. Jeg tror ikke, at afgifter løser problemerne, det ændrer ikke folks forbrug, det kan man jo se på for eksempel sukkerafgifterne. I stedet synes jeg, man skulle fokusere mere på at købe dansk og lokalt.

Mathias Nymann Olsen. Foto: Kim Rune

Mathias Nymann Olsen - Det er da fint, at vi skal fokusere på klima og blive CO2-neutrale, men køerne bliver jo nok aldrig helt neutrale. Men dem her laver naturpleje om sommeren, og at de græsser på engene er også noget af det, der opretholder en biodiversitet. - Jeg tænker meget på dyrevelfærd. Det meste kødkvæg bliver taget fra deres mor efter 24 timer, men mine bliver ikke taget fra, før de er 6-8 måneder. Når de har haft et godt liv, synes jeg godt, man kan forsvare at spise dem. - Afgifterne på oksekød tænker jeg en del over. Det vil jo potentielt gøre, at der ikke er den samme økonomi i det, og i yderste konsekvens kan det betyde, at jeg må skille mig af med køerne.