Korinth: Valgfag i maskiner, hest og outdoor kommer til at fylde meget på skoleskemaet, når Dalum Landbrugsskole efter sommerferien udbyder en 10. klasse på afdeling Korinth.

- Den nye 10. klasse er et tilbud til unge, som vil kombinere deres interesse for maskiner, hest og friluftsliv med ønsket om at styrke deres karakterer i grundfagene matematik, dansk, engelsk, tysk og fysik og kemi, fortæller uddannelseschef Eric Wanscher fra Dalum Landbrugsskole i en pressemeddelelse.

Undervisningen er gratis - men det vil være muligt at købe sig til kost og logi, for landbrugsskolen forudser, at unge fra hele landet vil være interesserede.

- På Dalum Landbrugsskole råder vi over et professionelt hestecenter. Vi har moderne traktorer, droner og en masse spændende værktøj. Sidst, men ikke mindst, har vi en fantastisk natur lige uden for døren, fremhæver Eric Wanscher.

10. klasse-tilbuddet er skabt i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Korinth Efterskole, som også vil være med til at afvikle en del af undervisningen.