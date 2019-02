Landbrugsboss: Peg ikke fingre, før kampen er fløjtet af

"Landbruget har svigtet løfte om at skrue ned for udledningen af kvælstof", lød det på forsiden af Berlingske for nylig.

Artiklens dramatiske vinkel er, at landbruget kun har igangsat "kollektive virkemidler", der skal reducere kvælstofudledningen i 2018 med det, der svarer til 12 tons kvælstof i forhold til en oprindelig målsætning om 2.907 tons.

Disse mål blev sat som følge af landbrugspakken i 2015, hvor landbruget fik lov til at gøde mere mod, at udledningen til vandmiljøet skulle falde.

Og 12 tons lyder rigtig nok ikke af meget.

Men desværre bygger artiklen på en række misforståelser og tegner et urimeligt og uigenkendeligt billede af landbrugets indsats for at begrænse kvælstofudledningen.

I landbruget har vi i mange år arbejdet på at reducere vores udledning af kvælstof, og vi har allerede opnået meget. For vi tager selvfølgelig ansvar.

De kollektive virkemidler, der henvises til, er f.eks. når en landmand etablerer et minivådområde. I praksis anlægges der en form for sø på landmandens jord, hvor vandet fra markerne renses for kvælstof ved at løbe gennem flere bassiner. På samme måde kan landmanden rejse privat skov på mindre arealer. Alt sammen med formålet at fjerne kvælstof fra markerne, så det ikke kommer videre til åer, fjorde og havet.

Men det giver ikke mening at gøre regnskab for, hvor mange af de kollektive virkemidler, der er taget i drift, allerede nu efter de første tre år, som man gør i artiklen.

Vådområder tager typisk 3-5 år at realisere, og kommunerne, der har ansvaret for at udlægge vådområder, begyndte først på opgaven i 2016. På samme måde med minivådområdeordningen, der først åbnede i 2018. De allerførste anlæg blev derfor først taget i drift ved årsskiftet.

Derfor er det grundløst at sige, at landbruget har svigtet et løfte om at skrue ned for udledningen af kvælstof. Det er urimeligt over for de mange landmænd, der frivilligt er i gang med at anlægge kvælstofreducerende virkemidler eller står i kø for at ansøge om det.

Vi har allerede leveret de frivillige efterafgrøder, og vi er klar til at levere på de kollektive virkemidler nu, hvor ordningerne åbner, og vi får mulighed for det.

Allerede sidste år var der givet endeligt tilsagn til kollektive virkemidler, der vil reducere kvælstofudledningen med 284 tons. Skovrejsningsordningen er overansøgt med næsten 100 pct., og kommunerne har allerede gennemført forundersøgelser på vådområdeprojekter, der kan levere en reduktion på ca. 850 tons kvælstof svarende til 85 procent af målet for vådområder.

Pt. er der også 400 landmænd, der er klar til at ansøge om minivådområder, når ordningen åbner her den 1. marts.

Samtidig har landmændene også kun anvendt ca. 70 pct. af den ekstra gødningsmængde, der blev mulighed for. Samtidig er der udlagt ekstra kvælstofopsamlende efterafgrøder.

Dermed ikke sagt, vi er sikre på at nå i mål. Men landbruget er stærkt motiveret for at levere den målsatte indsats med de kollektive virkemidler. Og vi tror på det kan lykkes.

Det er en kæmpestor opgave, og det er ikke en opgave, landbruget kan løfte alene. Det kræver en god holdindsats, hvor vi ikke begynder at pege fingre af hinanden, før kampen er fløjtet af.

Derfor ser vi også frem til, at Miljø- og Fødevareministeren vil samle de involverede parter til en drøftelse af, hvordan vi vinder kampen med at få udlagt de virkemidler, som kan styrke fødevareproduktionen i Danmark, samtidigt med at vi fortsat mindsker kvælstofudledningen.