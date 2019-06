Landbrugets mand H.O.A. Kjeldsen er død - 87 år

Tidligere præsident for Landbrugsraadet og formand for flere internationale landbrugsorganisationer H.O.A Kjeldsen er død i en alder af 87 år. Det bekræfter tidligere præsident i Landbrugsrådet Peter Gæmelke over for Ritzau. Her er han fotograferet ved sit gods Lerkenfeldt ved Farsø i 1997. (Arkivfoto)