Lagerchefen i Harald Nyborg: - Vi har gode erfaringer med at ansætte højtuddannede

Henrik Møller Gabs, 49, er lagerchef på Harald Nyborgs lager i det sydlige Odense, og han leder typisk efter folk med den rette personlighed frem for at lade sig begrænse af fordomme om ansøgernes uddannelse. Da han læste om 46-årige Kim Nørregaards forgæves jobjagt (med 60 søgte stillinger uden held) i Fyens Stiftstidende i efteråret, kontaktede han straks Kim og fortalte, at der kunne være mulighed for et job til januar.

- Kim har en laborantuddannelse, og det er nok derfor, han har haft svært ved at findet et arbejde, fordi mange arbejdsgivere til job, som ikke var laborantjob, har været bange for, at han ville sige op igen, lige så snart han fik job som laborant. Men vi har haft gode erfaringer med at ansætte højtuddannede, for eksempel ingeniører. Og så er han jo gammel cykelrytter, så jeg tænkte, at han nok er stabil, fortæller Henrik Møller Gabs.

Han vurderede rigtigt.

- Vi har ikke fortrudt det. Vi er rigtig glade for Kim, siger lagerchefen.

Inden Kim fik jobbet frem til den 31. august i år, havde han en snak med Henrik om, at det at være lagerassistent er ret forskelligt fra at være laborant. Men Kim var med på at tage et job, som han ikke var uddannet til, og Henrik var klar til at ansætte en mand, der var uddannet til noget helt andet end lagerarbejde.

- Vi kigger efter de personer, som passer godt med vores værdier, og det gør Kim. Nu er stillingen indtil den 31. august, og så snakker vi om, hvad der så skal ske. Hvis Kim findet et laborantjob derefter, så har vi haft en god mand i lidt over et halvt år, og Kim har haft noget at lave, siger Henrik Møller Gabs.

Kim Nørregaard drømte om at arbejde som laborant, men nu tænker han lidt anderledes om arbejdslivet.

- Hvis jeg kan finde mig til rette i det her, så tror jeg bare, at det er det. Det går fint, og det er til at finde ud af, siger Kim Nørregaard.