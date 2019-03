Lær af dine konkurrenter: Nyt tech-netværk styrker samarbejdet

Fire profiler fra det fynske it- og techmiljø står bag netværket Tech Leaders Network, som med base i Odense vil styrke virksomhederne gennem samarbejde og vidensdeling på leder- og specialistniveau. Netværket udspringer af Digital Odense-konferencen.

Fynske virksomheder skal i endnu højere grad end i dag samarbejde, dele viden og erfaringer om teknologi og it for at sikre udviklingen og væksten.

Sådan lyder intentionen bag et nyt netværk for ledere og specialister i den fynske it- og teknologiklynge, som fire profiler fra området står bag.

En af dem er Martin Brems, direktør i det digitale marketingbureau Brems & Co. Han står også bag Digital Odense-konferencen, som i løbet af de sidste tre år har etableret sig som en stor international konference i Odense for it- og techmiljøet med nationale og internationale talere og oplægsholdere.

Det nye netværk udspringer af netop Digital Odense, efter at Brems allerede for halvandet år siden etablerede Digital Odense Network.