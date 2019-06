Dagens klummeskribent tager et kig på folketingsvalgets udfald og trækker tråde tilbage til 1970'erne, hvor der blev ført en politik, som minder om den, valgets vindere vil føre de næste fire år. Men valgløfterne vil næppe kunne indries, vurderer Niels Jørgen Hansen, for råderummet vil hurtigt skrumpe ind, når den næste nedgang i økonomien uundgåeligt snart indfinder sig.

Menneskets dårskab er uforanderlig. I hvert fald i rollen som dansk vælger. Socialdemokratiets økonomiske politik - ja hele venstrefløjens - og endda en del af resten: Har vi hørt og set den før? Ja, i 1970'erne - da Anker Jørgensen regerede landet.

Det var en mageløs tid. Dengang var livet fantastisk. Der var en arbejdsløshed på over 300.000. Men den behøvede man ikke frygte, for understøttelsen udgjorde 90 pct. af lønnen, og der var ingen, der jagede rundt med modtagerne. De skulle blot have et stempel i en bog en gang imellem, så kunne de gå i årevis og ordne haven.

Kun de 60.000 unge arbejdsløse skulle i gang, når de havde danderet den i et par år. Så man fandt på at dele det sparsomme arbejde mellem sig, og indførte efterlønnen, så de gamle kunne komme ud af vagten og give plads til ungdommen.

Der var lighed dengang. Marginalskatten var på 73 pct., og de rige betalte formueskat på 2,2 pct. Renten var på 20 pct. eller mere, men det var fint, for man trak den fra i skat, og den automatiske dyrtidsregulering samt løbende devalueringer af kronen sørgede for en inflation på 10-12 pct. Så man tjente faktisk penge på at låne. Og det gjorde man så alt det, man kunne.

Men det store underskud i handlen med udlandet og kæmpegælden tvang Nationalbanken til at indføre udlånsloft, så det krævede en god forbindelse i banken at få et lån, og bankerne tjente en kæmpe marginal.

De rige stod i kø for at komme ud af landet, men det gjorde ikke noget. De, der blev tilbage, måtte betale ekstra for firmabil, og restaurationsregninger kunne ikke længere fradrages som en driftsudgift. Så slap almindelige arbejdere heldigvis for at se grosserere og direktører sidde og spille fandango på den lokale kro. Den blev så til gengæld lukket, men hvem kan da ikke lave sin egen mad og drikke høkerbajere i parcelhushaven?

Når der skulle arves større værdier, konfiskerede staten næsten det hele. På den måde slap vi af med adlen, som ikke længere kunne skaffe til arveafgiften, men enten solgte godset til udlandsdanskere eller solgte fra og levede videre som kustoder i deres forfaldne slotte.

Det gode ved formueskatten var, at de rige kørte lav profil med værdierne, og det var godt for lighedsfølelsen.

Det gik meget bedre i den offentlige sektor dengang. Lærerne tjente godt, havde en kort arbejdsuge og fri hele den lange sommer. Der manglede hverken læger eller sygeplejersker, og pædagoger havde god tid til at lave bannere i arbejdstiden til næste demonstration for kollektiv ledelse og mod atomkraft. De studerende fik ikke stress, men kunne langtids- eller evighedsstudere lige så længe, de lystede.

Den ældre generation kom på alderdomshjem, mens den endnu var frisk og kunne spille kort og hygge sig i jævnaldrendes selskab.

Det er ganske vist, for jeg har det fra min 93-årige mor, som har været socialdemokrat hele sit liv. Og hun har genfortalt det til sine sosu-hjælpere, som er blevet overbeviste og stemmer derefter.

Men så sagde finansminister Knud Heinesen, at han kunne se den økonomiske afgrund, så Anker Jørgensen gik af, de borgerlige kom til og ødelagde det hele. Danskerne blev sat på kartoffelkur og skulle spare. Rentefradraget blev reduceret. Husene gik på tvangsauktion. Marginalskatten blev sat ned og formueskatten afskaffet. Det sidste blev godt nok gennemført af en socialdemokratisk regering i 1997, fordi den indså, at der ikke længere var råd til dens konsekvenser for samfundsøkonomien. Danskerne, som før blev anset for Nordens italienere, blev til tyskere rent økonomisk, og den danske økonomi hægtede sig på den tyske.

Og lige indtil nu har skiftende borgerlige og socialdemokratiske regeringer været enige om, at den situation, landets økonomi var i før kartoffelkuren, skulle undgås for enhver pris. Socialdemokraterne lovede sig selv, at tiden, hvor økonomien blev ødelagt af socialdemokratiske regeringer og derefter genoprettet af borgerlige, var forbi. Men det er åbenbart lige som med krige, at efter tilpas mange år gentager man dumhederne.

Så det er spændende, om vi skal igennem en ny 10-20-årig periode, hvor budgetterne løsnes, kampen for at undgå skatteflåning igen bliver vigtigere for "de rige", end bestræbelserne på at tjene flere penge, hvor vi igen bliver til Nordens italienere, inden vi tvinges på en ny kartoffelkur og indser, at uanset at der er blevet ansat 10 pct. flere i den offentlige sektor, vil der stadig mangle de sidste 10 pct. til at udføre opgaverne i praksis.

Eller vil det vise sig, at det hele blot var en gang valgflæsk? Det er forstemmende, at man bør håbe, at det er tilfældet.

Måske skal vi holde op med at betragte valgene og valgkampene som andet end realtyshow. Valgkamp handler slet ikke om politik, men er en form for teater eller stand up konkurrence, hvor vi stemmer på den, der er dygtigst til at optræde.

Og på linje med kyndige sportskommentatorer hjælper alskens journalister, tidligere politikere og spindoktorer os med at bedømme konkurrenternes præstationer.

Den lovgivning, der bliver lovet, bliver aldrig til noget, og det ved deltagerene i showet ganske udmærket. Og de fleste af os er måske blevet protestvælgere, som ikke for alvor ønsker den politik, vi stemmer på, gennemført. Det ville også gøre alt for ondt på os selv.

Derfor kan partiformændene roligt fordoble indsatsen som på et andet legetøjscasino. Der vil altid komme et eller andet, som ændrer forudsætningerne, så der alligevel ikke er råd til at opfylde løfterne. I virkeligheden vil det blive "nødvendighedens politik", der bliver ført. Og det har man presseafdelinger til at sælge til vælgerne efterfølgende.

Og lad mig vove at komme med et bud på, hvad det vil være denne gang, der forårsager, at de kommende regeringspolitikere ikke vil bruge alle de penge, de lovede i valgkampen.

De mange milliarder, de vil dele ud, stammer fortrinsvis fra "råderummet", det vil sige det budget, der vil være i de kommende år, hvis alt fortsætter med at gå fremad.

Men forudsætningerne for at opnå dette "råderum" vil sandsynligvis allerede begynde at briste, når vi går ind i næste årti. Tabene på udlån og værdipapirer vil stige, vidtløftige investeringer vil skuffe, eksporten falde og en del af de forventede skatteindtægter udeblive. Og det kunne hverken Frederiksen eller Løkke forudse - må vi forstå!

Dårskaben er, at det i høj grad er veluddannede, der burde vide bedre, som har stemt på en politik, der slet ikke kan drive et samfund. Og modsat så meget andet blev det endda bevist, at den ikke duer, dengang i 1970'erne.