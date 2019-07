Tankerne fløj hos dagens klummeskribent under en køretur på Fyn, og det dannede grundlag for forslaget om at stå mere sammen på Fyn, måske som én stor kommune, og i hvert med fuldt fokus på FN's 17 verdensmål for en mere bæredygtig verden.

"Summertime, an' the livin' is easy

Fish are jumpin' an' the cotton is high"...

Så smukt indledes vuggevisen i Gershwins opera "Porgy and Bess."

Jeg sad i bilen i den forløbne uge og kørte, som så ofte før, fra den ene ende af Fyn til den anden. Sangen fik tankerne til at flyve, og jeg havde tid til at tænke på den sidste tids debatter i diverse medier omhandlende både det fynske, Danmark, EU og ikke at forglemme Brexit og Trump i USA.

Jeg er nok ikke den eneste, som på en gråvejrsdag kan bekymre mig over tingenes tilstand. Hvordan kan det gå til, at store imperier, økonomier og konsortier gennem historien på et eller andet tidspunkt går til grunde? Og hvorfor lærer vi ikke af historien? Er det, fordi vi som mennesker aldrig bliver klogere? Er det griskhed? Overdreven optimisme - eller?

Jeg har ikke svaret, men det skal ikke forhindre mig i at overveje, om der ikke kunne være en anden vej. Om ikke vi ved fælles hjælp kunne anvise måder at komme fornuftigt ind i fremtiden på, uden griskhed eller overdreven mådehold, uden hjerteløshed eller blind naivitet og uden kampen mod "næsten" eller egen risiko for at gå til grunde.

Det var i bilen, jeg overvejede dette indlæg. Hvad nu hvis vi på Fyn virkelig tog skeen i egen hånd, havde mod til at gå forrest, gå på tværs af grænser og ikke tænke på egen vinding. Hvad nu, hvis det virkelig kunne lykkes os på Fyn at vise en helt ny vej?

På Fyn har vi masser af udfordringer og muligheder. Nogle af udfordringerne er virkelig paradokser. Vi har f.eks. for høj ledighed blandt akademikere og generelt for lavt uddannelsesniveau.

Der er på erhvervsområdet mange gode initiativer, blandt andet udvidelse af Odense Havn, Lindø, elfærgen Ellen fra Søby Værft, stor vækst og udvikling i robotklyngen og hele sundhedssektoren, som på fornemste vis forener teknologi og forskning og på kultur- og turismeområdet har vi endnu ikke høstet de potentialer, der indlysende er.

Og så var det, jeg kørte gennem det skønne fynske landskab og tænkte på, at skove, åer, veje, fjorde og strandbredder ikke kender til kommunegrænser. Jeg husker kun alt for godt, da amterne - også Fyns Amt - blev nedlagt, og mange af de specialiserede områder, f.eks. miljø og specialpædagogik, blev udlagt til kommunerne.

Der blev placeret medarbejdere i de ti fynske kommuner, og ud over at få kabalen til at gå op rent praktisk, så var ideen, at fagligheden ville rykke tættere på borgerne. Måske det er på tide, at vi spørger os selv, om det er sket?

Når der kører historier om, hvilken kommune der har størst tiltrækningskraft på erhvervsliv, laveste arbejdsløshed, bedste skoler, mindst forurenede vandboringer, bedst ældrepleje, bedste normeringer i daginstitutioner, byggetilladelser med mere, er det drøftelser og historier, som ikke gavner den enkelte borger eller miljøet i et givent område.

For at Fyn skal klare sig godt i kapløbet om fremtidens borgere, arbejdspladser, uddannelser, miljø, sundhed og kultur, har vi alle på hele Fyn brug for at kunne fastholde borgere, uddanne fremtidens borgere og tiltrække kommende borgere. Jeg giver direktør Camilla Haustrup Hermansen, medejer af og direktør for Plus Pack A/S i Odense, helt ret, når hun til Fyens Stiftstidendes Erhverv+ den 11. juli udtaler:

- Jeg mener, at man som leder og ejer har ansvar for at ændre sin forretningsmodel til at være bæredygtig, hvis den ikke allerede er det. Ellers får du problemer med at tiltrække arbejdskraft og at være relevant over for fremtidens kunder og forbrugere, som forventer, at vi er bæredygtige. Jeg tror ikke engang, at det er et valg, det er et vilkår.

Bilturen var lang, og jeg nåede til denne konklusion/dette forslag:

Skulle vi ikke gøre hele Fyn til det mest bæredygtige område i Danmark? Det kunne være et fantastisk brand, at der på alle veje til Fyn vil stå skilte med: Fyn for bæredygtighed - FN's verdensmål vil pryde alle tilkørselsveje. Så ville vi virkelig "go high" som Michelle Obama sagde i det kendte citat: "When they go low, we go high".

Og det handler ikke kun om fysiske initiativer, det handler om tilgangen til verdensmålene - at gøre dem til hverdagsmål. Slut med at drøfte interkommunale problemer. Det er ikke relevant for den arbejdsløse, om vedkommende kommer fra kommune X eller Y, det vigtigste er at få et arbejde, at blive kvalificeret til at kunne komme på arbejdsmarkedet og at kunne fastholde eller udbygge sine kompetencer.

Det er ikke vigtigst, om det er kommune P eller Q, som opdager et forurenet vandløb, det vigtigste er, at der er samarbejde om miljøet, og at der er stærke faglige miljøer med de ekspertiser, der er nødvendige.

Og samarbejde om sundhedsområdet, som oftest blandt andet handler om ældre borgeres mulighed for hurtig og relevant behandling. Det må ikke være den enkelte kommunes politik på området, der afgør, om en borger kan få den bedste behandling.

Så mens jeg langsomt kørte bilen ind i indkørslen og nynnede til de sidste strofer af "Summertime", så fremkom min konklusion - og nej, jeg har ikke solstik, og der er ikke noget valg om hjørnet:

Jeg vil foreslå, at Fyn er en sammenhængende kommune eller enhed. Lad de gode eksempler stå forrest. Fyn som Danmarks svar på FN's verdensmål. SDU gør det, Plus Pack A/S gør det, Tietgen gør det, i det sydfynske samarbejder de fire borgmestre til kommunernes bedste, og Film Fyn dækker nu hele Fyn (undtagen Middelfart). Klyngevirksomhederne har vist vejen for samarbejde. Og vi vil på Fyn kunne vise en helt anden og bæredygtig vej.