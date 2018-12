LO vil samle verdens fagbevægelser mod skattesnyd

Fagbevægelser verden over skal presse politikere til at slå hårdere ned på skattesnyd, hvis det står til LO.

Verdens fagbevægelser er i disse dage samlet i Bella Center til verdenskongressen for paraplyorganisationen ITUC. Og står det til de danske arrangører, så skal projektøren rettes mod skattesnyd.

Håbet er, at kongressen vedtager en deklaration, der sætter politikere i hele verden under pres for at gøre mere for at bekæmpe skattesnyd og skatteunddragelse.

- Man kan ikke komme uden om, at omfanget af skattesnyd nu er så stort, at det underminerer lønmodtagernes tillid til samfundet og den kollektive finansiering af velfærd.

- Derfor er det også en sag for fagforeningerne, siger formand for LO Lizette Risgaard.

Hvis deklarationen bliver vedtaget tirsdag, vil medlemmerne blandt andet skulle arbejde for flere ressourcer til kontrolfunktioner, hårdere sanktioner mod skattely og en international enhed lig Interpol med fokus på skatteunddragelse.

- Nu er hele verdens fagbevægelse samlet, så vi vil gerne samle os i kampen mod internationalt skattesnyd.

- Vi kan lægge et maksimalt politisk pres verden over, for at beslutningstagerne gør noget ved problemet. Alle har en interesse i dette her, for det er os alle sammen, der bliver snydt, skriver Lizette Risgaard.

Kampen for at mindske skatteunddragelse er ikke ny. I årevis har det været et politisk tema, men ny, håndfast lovgivning har det skortet på. Lizette Risgaard tror dog på, at der kan skabes fremskridt.

- Vi må aldrig opgive, siger LO-formanden.

I Danmark har der de seneste år været meget fokus på skatteunddragelse og hvidvask i lyset af store sager om eksempelvis hvidvask i Danske Bank og Nordeas medvirken til spekulation i refusion af udbytteskat.

Sidstnævnte pressede nu forhenværende ATP-direktør Christian Hyldahl af posten.