Kyllingepålæg fjernes fra Rema 1000 efter fund af metalklips

Forbrugere, der har købt kyllingeskiver til madpakken i Rema 1000, skal lige kigge en ekstra gang på produktet.

Der er nemlig risiko for metalstykker i et parti "Rema 1000 sandwichskiver kylling naturel", som derfor bliver tilbagekaldt.

Det oplyser selskabet Delika A/S i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen råder forbrugere til at levere produktet tilbage til butikken, hvor pålægget er købt, eller at kassere det.

Det pågældende parti er markeret med pakkedatoerne 20.02, 21.02, 26.02 og 27.02, mens sidste anvendelsesdato er angivet som 20.03, 21.03, 26.03 og 27.03.

Der er tale om et parti på 1300 kilo, hvor der er fundet to stykker metalklips af aluminium, oplyser koncernchef i Delika A/S Kurt Møller.

- Vi har lavet flere millioner pakker af det her, og det er første gang, at vi finder klips i sådan et produkt. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan de er havnet der, så det ikke sker igen.

- Der skal slet ikke være metal i noget, man spiser. Derfor kalder vi produktet tilbage, siger Kurt Møller.

Han vurderer, at risikoen for at finde metal i sit kyllingeprodukt fra det pågældende parti er meget lille.