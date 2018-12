Kurssmæk sender Pandora i laveste niveau siden 2013

Der blev barberet fire milliarder kroner af markedsværdien af smykkeselskabet Pandora i onsdagens handel på børsen i København. Aktiekursen dykkede 11,5 procent og endte i 296 kroner.

Det er ifølge Ritzau Finans første gang siden 30. december 2013 - altså tæt på fem år - at aktiekursen når under 300 kroner.

Kurssmækket ramte, efter at aktieanalytikerne hos finanshuset Carnegie udsendte en kritisk vurdering af Pandoras salgsudvikling.

Carnegie kalder det ifølge Ritzau Finans "foruroligende", at nylanceringer ikke har haft effekt på salget.

- Vi har skåret vores estimater for at reflektere det svage salgsmomentum, der forventes at fortsætte ind i fjerde kvartal, skriver analytiker Lars Topholm i analysen.

Carnegie spår et hårdt 2019 for smykkevirksomheden.

I første omgang pegede regnskabstallene for 2017 ellers mod høje vækstrater.

Men i regnskabet for tredje kvartal 2018 afslørede en note for nylig, at koncernen faktisk oplevede, at den organiske vækst i 2017 stod musestille.

Det skrev dagbladet Børsen i sidste uge.

Noten viste, at den organiske vækst - altså fraregnet eventuelle opkøb - ikke flyttede sig overhovedet, når man ser på al salget inklusiv det hos franchisetagere.