Konto i Danske Bank anvendt i sag om momssvindel for milliarder

Mindst 1,2 milliarder kroner fra sager om momssvindel i Italien, Tyskland og Spanien kørte igennem en konto i Danske Bank.

Det skriver erhvervsmediet Finans og dagbladet Information på baggrund af dokumenter, som de to medier har fået adgang til via den tyske researchorganisation Correctiv.

De nye oplysninger er kommet frem, mens Danske Bank kæmper med sagen om formodet hvidvask for milliarder af kroner i bankens estiske filial.

Momssvindlen ramte europæiske statskasser i 2009 og 2010, og pengene strømmede igennem en konto i Danske Bank i Danmark.

Sagen handlede om et svensk selskab, som var platform for ulovlige handler med CO2-kvoter for mindst 1,2 milliarder kroner.

Til Finans fortæller professor Richard Ainsworth fra Boston University, at Dansk Bank-kontoen var vigtig for, at svindlen kunne lade sig gøre.

- Man skjulte kontanterne fra momskarrusel-svindlen, efterhånden som de blev udbetalt fra statskasserne, siger han til Finans.

Dokumenterne viser ifølge mediet også, at Danske Bank oprettede en konto til andre senere dømte momssvindlere, mens flere europæiske storbanker var stoppet med at indgå i handler med CO2-kvoter på grund af svindel på området.

Danske Bank kan på grund af tavshedspligt ikke udtale sig om konkrete kundeforhold.

Men midlertidig administrerende direktør Jesper Nielsen påpeger i en skriftlig kommentar til Finans, at man har foretaget visse indberetninger i perioden.

- Når det er sagt, så har vi tilbage i 2009/2010 været opmærksomme på problemstillingen omkring skyggebanker og har foretaget indberetninger til de relevante myndigheder, når vi har fundet anledning til det, skriver Jesper Nielsen ifølge Finans.

Bagmandspolitiet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) har ingen kommentarer til mediet.