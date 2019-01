Ved siden af ham er en af medarbejderne ved at bearbejde et stålemne. Han er en ud af de 42 personer, som udgør Rynkeby Maskinfabrik. Nogle af dem har været der i rigtig mange år, men det er et plus på en fabrik som Rynkeby Maskinfabrik.

- De store virksomheder, som vi leverer til, har et ønske om kun at være montagevirksomhed, så de har gradvist presset en masse af de funktioner og opgaver, de tidligere selv havde in-house, ud til underleverandørerne. Ude ved de store kunder er de folk, som tidligere kom med praktiske input til teoretikerne, der sidder og udvikler nyt, væk. Det er her, at vi bliver værdifulde, siger han.

RYNKEBY: Hurtigere og dygtigere. Det bestemte Rynkeby Maskinfabrik sig for at blive i 2005. Fabrikken havde i årene op til 2004 mistet nogle store kunder, så der var behov for at tage strategien op til overvejelse.

Levende stål

Her tager det nemlig en ny medarbejder op til to år at få fuldstændig styr på de processer, som et stykke stål skal igennem for at blive til et færdigt emne.

- Det er ofte komplekst det her, så vi kan ikke bare tage ufaglærte vikarer ind. Det ville give store problemer. Vi vil gerne have nogle fagfolk, som er her en længere periode og bygger en stor viden op om vores kunders produkter, siger direktør Hans-Christian Schmidt.

Det er blandt andet det stål, som Rynkeby Maskinfabrik arbejder med, der stiller høje krav til medarbejdernes kompetencer.

- Vi arbejder blandt andet med en form for rustfrit stål, der hedder Super Duplex. Det er højtlegeret, så det gør det svært at bearbejde. Det er levende, kan man godt sige, så vi skal igennem mange flere processer end ved andre typer stål, fortæller Anders Ritz.

Rynkeby Maskinfabriks kunder tæller alt lige fra lokale til globale virksomheder, og i 2017 landede maskinfabrikken særligt mange ordrer. Det førte til en forøgelse af omsætningen på 35 til 40 procent i forhold til 2016. Direktør Hans-Christian Schmidt mener, at fremgangen kan tilskrives strategien fra 2005.

- De produkter, som vi vokser på, det er dem, som falder ind i vores strategi om at kunne levere hurtigt og lave komplekse emner, siger han.