Kompan firedobler overskud: Millionrekord på fynske legeredskaber

For fynske Kompan er det fortsat en leg at producere legepladser og legeredskaber til børn overalt i verden.

Virksomheden i Odensebliver ved med at slå sine egne regnskabsrekorder, som det er sket flere gange de senere år. Det viser selskabets seneste regnskab.

I 2018 nærmede omsætningen sig de to milliarder kroner efter at være steget med hele 264 millioner kroner - knap 16 procent. Selv om den øgede aktivitet også betød, at produktionsomkostningerne steg med 16 procent eller 150 millioner, så lykkedes det Kompan at øge resultatet voldsomt både før og efter skat.

På bundlinjen betød det, at overskuddet før skat blev fordoblet fra 84 millioner kroner til 168 millioner, og resultatet efter skat blev mere end firedoblet fra 24 millioner kroner til 97 millioner kroner.

Ifølge årsrapporten for Kompan-koncernen er resultat som forventet og skyldes ikke mindst et fortsat højt investeringsniveau i salg, distribution og udvikling af firmaets produkter. Investeringer som ventes at gøre de kommende regnskaber endnu bedre, kan man læse i årsrapporten.