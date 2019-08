Kommunikation er en vanskelig ting

Kommunikation er altså en svær ting. En kendsgerning, som vi alle har måttet sande på den ene eller anden måde og på alle planer i vores tilværelse. Og det kan vel ikke være anderledes. Når to personer, organisationer, virksomheder og så videre sender signaler til hinanden, er der absolut ingen garanti for, at parterne opfatter budskabet ens, snarere tværtimod.

Og jo mere vi forlader os på skriftlig kommunikation, som måske oveni købet er meget kortfattet, som digital kommunikation ofte er, så er det en given ting, at misforståelser opstår.

Mange virksomheder har fået ørerne i maskinen, når de ikke har sikret sig, at deres budskab opfattes korrekt af modtagerne. Jensens Bøfhus, Danske Bank og Dominos Pizza er blot nogle få af de virksomheder, som er kommet galt afsted med deres budskaber.

Seneste oplagte eksempel er Ticketmaster, som kom galt afsted i forbindelse med billetsalget til de to netop overståede, totalt udsolgte koncerter med Ed Sheeran i Odense.

Sagen kort: Som noget lidt usædvanligt havde Ed Sheerans management stillet krav om, at den person, hvis navn stod på billetten, altså typisk den oprindelige køber, skulle møde frem personligt ved indgangen med mulighed for krav om billed-ID.

Det var et problem, hvis billetten var givet som gave, lovligt videresolgt, eller hvis køber af flere billetter ikke mødte frem samtidig med de øvrige i selskabet. Fremgangsmåden skulle formodentlig søge at dæmme op for billetsvindel. Kravet er set før, men er som nævnt noget usædvanligt.

Kravet om personligt fremmøde var juridisk korrekt noteret på billetten, men hvor mange af os læser lige alt det med småt, når vi køber en billet? Mange koncertgæster gjorde i hvert fald ikke, og det gav nærmest en panikagtig stemning i de sidste par uger op til koncerterne, da det pludselig gik op for folk, at der kunne være et problem, som ville forhindre adgang til den ønskede koncert.

Hvordan budskabet om det usædvanlige krav dukkede op i offentligheden, ved jeg ikke. Det var i hvert fald ikke Ticketmaster, der spredte informationen, men nyheden spredte sig - som sådan noget gør nu om stunder - med lynets hast på sociale medier. Og godt for det, for hvad ville der ikke være sket, hvis mange hundrede, måske tusinder, koncertgæster var blevet afvist ved indgangen?

Ticketmaster forsøgte i første omgang at afvise alt ansvar ved at henvise til, at det stod på billetten, som jo var fremsendt digitalt ved købet mange måneder forinden, men det slap de ikke specielt heldigt fra. O.k., de fik fastslået, at de ikke kunne stilles juridisk til ansvar, men i forhold til kommunikation og kundeservice var det i hvert fald ikke et budskab, som tog trykket af kedlerne, tværtimod. Det skabte kun mere frustration, og et heftigt tryk på Ticketmasters telefoner og mail.

Efter nogle dage fandt Ticketmaster da også ud af, at de nok var nødt til at gøre en helt ekstraordinær indsats for at løse problemet for de mange fortvivlede koncertgæster. Dagligt måtte direktøren stille op i pressen og forklare, at de havde indsat ekstra personale til at hjælpe kunderne, men hver gang blev han mødt af frustrerede kunder, som kunne berette om timelange ventetider i telefonen og manglende opfølgning på mails, som ellers var garanteret besvaret indenfor 24 timer.

Han forsøgte sig med at udtrykke ønske om forståelse, når så mange mennesker skulle have ændret billetter på ganske få dage, men det var vel heller ikke en særligt velanbragt undskyldning. Stakkels mand, men det var vel hans egen skyld.

Nå, jeg tror, at alle gæster endte med at komme ind til den ønskede koncert, og dermed endte det hele nogenlunde lykkeligt.

Kunne det være undgået? Nemt! Ticketmaster må have vidst på forhånd, at kravet om personligt fremmøde var usædvanligt, hvorfor de jo også skrev det på billetterne, men de burde derfor også have gjort en langt større indsats i forbindelse med billetudstedelsen, så køber med sikkerhed blev gjort opmærksom på problemstillingen.

Hvordan? Jeg tror, det ville have taget en middelmådig programmør 10 minutter at kode en pop-up meddelelse i Ticketmasters webshop, som umisforståeligt havde gjort købere opmærksom på, at det navn, de nu skulle til at skrive som modtager af billetten, ville få en afgørende betydning ved indgangen.

Tilsvarende kunne de have sendt en meddelelse - SMS eller mail (så længe det er praktisk information kommer man ikke galt afsted i forhold til persondataforordningen) - en-to måneder inden koncerten, hvor de igen havde gjort opmærksom på problematikken og løsningen, hvilket havde givet bedre tid og mindre stress hos de, der måtte have behov for at ændre billetten.

Hokus-pokus og ingen skidt sag i pressen. Selv om Ticketmaster har et tilnærmelsesvist monopol ved udstedelse af billetter til koncerter i Danmark med de største internationale navne og derfor nok skal få solgt deres billetter i fremtiden, så er de ikke immune overfor en shitstorm og dårlig presse. Ligesom de garanteret har måtte sluge store ekstraomkostninger, som nemt kunne være undgået.

Og så er vi tilbage ved den vanskelige kommunikation. I enhver lærebog om emnet, vil man på side 1 kunne læse, at ved enhver form for kommunikation er der en afsender og en modtager af et budskab, og at det er altid - som i ALTID - afsenderen af et budskab, som har ansvaret for, at budskabet bliver modtaget og opfattet korrekt af modtageren.

Det kan ind imellem virke urimeligt, men det kan ikke være anderledes. Afsender af et budskab må derfor gøre en ekstra indsats for at sætte sig i modtagerens sted, når budskabet udformes.

Det glemmer vi alt for ofte og i alle forhold. Og så er det, vi kommer galt afsted. Med vores kunder, med vores medarbejdere - eller med konen derhjemme.