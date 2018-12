Kolding-virksomhed solgt til norsk gigant: Selskabet værdisat til 330 mio. kroner

De ambitiøse vækstplaner i Easyfood, der producerer brødprodukter, betyder, at der er brug for en partner. Nu har de danske ejere solgt Kolding-virksomheden Easyfood med 144 medarbejdere for et trecifret millionbeløb til Orkla-koncernen, der har cirka 18.000 ansatte.

- Orkla er Nordens ledende mærkevareselskab og vil tilføre værdifuld kompetence og støtte i Easyfoods fremtidige vækst. Sammen vil de to selskaber være godt positioneret til at møde nye forbrugervaner, og jeg ser frem til at være med på den videre rejse, siger Flemming Paasch, der er administrerende direktør i Easyfood.

Der kommer formentlig flere medarbejdere til. Der er ingen tvivl om, at det bliver i Kolding, at der skal investeres i medarbejdere og i produktionen.

Flere spiser ude

Stadig flere forbrugere spiser uden for hjemmet, lyder det i pressemeddelelsen fra Orkla, og siden 2000 har Easyfood etableret sig som leverandør til "out of home"-markedet i Danmark med en voksende kundebase, som bl.a. omfatter butiksbagerier, kiosker, cafeer, benzinstationer og foodservice-virksomheder.

- Easyfood er godt positioneret i et voksende marked for convenience-produkter. Orkla har en stærk position i dansk dagligvarehandel, herunder en lang række fødevarekategorier. Med opkøbet af Easyfood styrker vi vores position på "out of home"-markedet samt i kanaler med højere vækst end den traditionelle dagligvarehandel, siger Carsten Hänel, der administrerende direktør for Orkla Foods Danmark.

Parterne er blevet enige om en købesum, som værdisætter selskabet til 330 millioner kroner. Ifølge direktør i Easyfood Flemming Paasch får investor Hemming Van en "pæn sum penge".

- Prisen er selvfølgelig vigtig. Men det vigtigste er, at virksomheden er i gode hænder. Det er det vigtigste. Det lyder næsten for godt. Det kan jeg godt høre. Men det er tilfældet. Det var også derfor, at jeg trak det røde kort, da vi ved at sælge virksomheden for to år siden, og heldigvis havde jeg en investor, der lyttede til mig. Det var ikke det bedste for virksomheden at sælge. Jeg får også nogle penge ud af det, men jeg reinvestere en stor del i virksomheden igen, men Hemming Van får selvfølgelig en pæn sum penge i forhold til hans investering, siger Flemming Paasch.