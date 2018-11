Køen af arbejdsløse blev lidt kortere i oktober

Antallet af arbejdsløse faldt med 200 personer i oktober til 106.400. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden er fortsat på 3,9 procent, hvor den har ligget uændret de seneste fem måneder.

Tallene dækker over arbejdsløse, der modtager offentlige ydelser - for eksempel dagpenge eller kontanthjælp - og som samtidig vurderes at kunne tage et job i morgen.

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kalder cheføkonom Erik Bjørsted tallene positive.

Faldet i antallet af arbejdsløse er dog mere beskedent end tidligere måneder.

- Det er glædeligt, at arbejdsløsheden har en faldende tendens, men samlet set er arbejdsløsheden ikke faldet så kraftigt, som under tidligere opsving, skriver Erik Bjørsted i en kommentar.

- Det skyldes, at der bliver flere mennesker i arbejdsstyrken. Flere og flere står til rådighed for virksomhederne, og derfor falder arbejdsløsheden kun svagt.

Set over det seneste år er antallet af arbejdsløse faldt med 9600.

Ledigheden er på det laveste niveau siden februar 2009. Her gik 3,7 procent uden arbejde.

I de gyldne tider op til finanskrisen i 2008, inden økonomien faldt sammen, var ledighedsprocenten helt nede på 2,4 procent.

Men siden udløste en boligboble i USA en global økonomisk krise, som spredte sig til resten af verden.

Det satte sig også i det danske arbejdsmarked. Arbejdsløsheden steg markant i de følgende år.

I 2012 var bruttoledigheden på 6,2 procent. Det var over 165.000 personer.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer cheføkonom Anders Christian Overvad, at økonomien i dag er bedre rustet til at tackle en ny krise.

- De danske forbrugere har brugt opsvinget til at nedbringe deres gæld, og forbrugskvoten er historisk lav.

- Det betyder, at opsvinget i dag er mere robust end højkonjunkturen i 2004-2006, og der er endnu ikke opbygget store ubalancer i økonomien, skriver han i en kommentar.