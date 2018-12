Københavns Lufthavn runder 30 millioner rejsende på et år

Torsdag vil passager nummer 30 millioner i år rejse via Københavns Lufthavn. Det er ikke set før.

Torsdag vil passager nummer 30 millioner rejse gennem Københavns Lufthavn, der dermed når en milepæl.

Da Københavns Lufthavn så dagens lys i 1925 som et træhus og en græsplæne, var der 2100 passagerer det første år.

Siden har antallet af flyrejser generelt været stigende. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.

- Det er en udvikling, der er signifikant siden lufthavnens begyndelse. Fra at være noget lidt elitært, de rige gjorde, er det i dag noget, vi gør ret ofte. Enten på ferie eller forretning. Det er blevet allemandseje at flyve, siger han.

Der har dog været enkelt bump på vejen og år uden fremgang.

Det gælder blandt andet under Anden Verdenskrig, oliekrisen i 70'erne, et par kriseår i 80'erne samt tiden efter terrorangrebet 11. september 2001 og den globale finanskrise i 2008-2009.

De seneste år er diskussionen om flyrejsers belastning på klimaet ved flere lejligheder blusset op, men indtil videre har Københavns Lufthavn ikke mærket det på antallet af rejsende.

- Vi har endnu ikke set en påvirkning, men jeg oplever, at der er en helt anden bevågenhed på, hvordan flyvninger påvirker vores planet. Det ser vi en stor dialog omkring.

- Der er også fra flyselskabernes fokus på nye og mere moderne fly, der reducerer C02-udledningen, siger Peter Krogsgaard.

I lufthavnens 93-årige historie har der samlet set været 800 millioner rejsende i lufthavnen.

Københavns Lufthavn har en målsætning om at runde 40 millioner rejsende om året, men der er ikke sat en tidsramme for, hvornår det ventes at blive nået.

Københavns Lufthavn er den største af sin slags i Norden foran Gardermoen i Oslo og Arlanda i Stockholm.

Længere nede af listen finder man Billund Lufthavn og Aalborg Lufthavn.

De to lufthavne har i årets første 11 måneder haft henholdsvis 3,3 millioner passager og 1,5 millioner passagerer.