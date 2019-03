Ikke at spørgsmålene ikke er relevante, for den slags spørgsmål SKAL stilles, når kommuner bevæger sig ud på den slags eventyr. Men efterhånden er kravene til kommunerne skærpet så meget - og opmærksomheden så stor, at det vil være vanskeligt at investere penge i den slags, uden at der er stor sikkerhed for fornuftig effekt.

Set i en sports- og opmærksomhedsmæssig sammenhæng bliver det næppe nogensinde større, men jeg må indrømme, at jeg frygtede, at det straks ville kaste en masse vrede kommentarer af sig om i retning af: "Hvorfor en kommune dog skal bruge så mange penge på den slags" og "Tænk på alle de varme hænder, man kunne få for de penge".

I sidste uge blev det offentliggjort, at Tour de France kommer til Danmark i 2021, og at Nyborg - for en samlet sum af 15 millioner kroner - kan skrive sig ind som målby på 2. etape.

Ole Bang Nielsen, 60 år og bor i Munkebo - men på vej til Odense.Bestyrelses-formand i Titech Electric A/S, Bacher Work Wear A/S og Smartkidz ApS. Medlem af bestyrelsen i HCA Airport.Har beklædt en række topposter i fynsk erhvervsliv gennem årene, senest som adm. direktør i Odense Sport & Event A/S 2013-2018.Uddannelse: HD (A).

Der er heller ingen tvivl om, at alle kommuner har en stor interesse i at tiltrække virksomheder, arbejdspladser og skatteborgere, og der er heller ingen tvivl om, at - gjort rigtigt - spiller det en stor rolle for den slags valg, at der er ekstraordinære events og begivenheder i den kommune, man overvejer at slå sig ned i.

Det sidste kan sikkert kalde på en masse argumentation for og imod, og det vil sikkert afhænge noget af, om man er til Tour de France, Superligafodbold med OB, Tinderbox eller Odense Symfoniorkester. Men at borgerne ønsker, at deres kommune generelt medvirker til at gøre byen attraktiv og "levende", kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved overhovedet.

Men hvorfor skal kommuner overhovedet beskæftige sig med støtte og sponsering af elitesportsbegivenheder og -klubber, musikarrangementer og festivaler i bredeste forstand for blot at nævne nogle ting?

Brød og skuespil (latin: panem et circenses) er et udtryk, der bruges i overført betydning til at kritisere både en stats forsøg på at pacificere dens borgere, og borgernes egen villighed til at lade sig bestikke med overfladiske og dekadente gaver. I begge tilfælde refereres der til en billig opfyldelse af en række overfladiske og tarvelige behov frem for at koncentrere sig om mere værdige og idealistiske mål (Wikipedia).Den oprindelige betydning stammer fra romertiden: Udtryk fra den romerske digter Juvenals 10. satire. Det bevingede ord hentyder til de kornuddelinger samt gladiatorkampe og hestevæddeløb i cirkus, som kejseren gav befolkningen i Rom. Ifølge Juvenal var formålet at holde romerne fra at beskæftige sig med politiske forhold (Den store danske encyklopædi).

Se bare Roskilde, Skanderborg, Horsens og Herning

Roskilde er sikkert en dejlig by, men hvem tænker på Roskilde uden også at tænke Roskilde Festival? Er der andet, der rager op i byen, sagt med al respekt (jeg har faktisk boet i Roskilde kommune for år tilbage)?

Samme med Skanderborg og Smukfest. Og Horsens, som for 15-20 år siden var en by, man passerede på motorvejen, og så var der noget med et fængsel for de værste forbrydere i Danmark. Næppe tiltrækkende på ret mange planer, indtil man blandt andet begyndte at arrangere megakoncerter med de største, internationale navne. Sammen med andre positive tiltag, var det helt afgørende for, at Horsens i dag fremstår som en dynamisk by i en flot udvikling.

Og man kan også tage Kolding med, noget af det, der har medvirket til at markedsføre Kolding mest, har været Kolding IF's herrehåndboldhold, som i en lang årrække var dominerende i Danmark.

Alle ovenstående eksempler er eller har været direkte eller indirekte støttet af de respektive kommuner, og der er ikke mange, der vil række fingeren i vejret og påstå, at de penge ikke har været givet godt ud, vel?

Skoleeksemplet i Danmark er nok Herning, som med direkte og indirekte støtte til Messe Center Herning (MCH), Jyske Bank Boxen og MCH Arena plus direkte og indirekte støtte til en lang række aktiviteter på disse lokationer, har formået at skabe en udvikling, som har transformeret en mindre, jysk provinsby med hovedvægt på tekstilarbejdspladser, som i parentes bemærket flyttede til udlandet for mange år siden, til en by og kommune, som alle andre kigger på med en vis misundelse.