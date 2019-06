Klumme: Forventninger driver aktiemarkedet

Aktiekurser stiger og falder, men hvad er det egentlig, der får aktierne til at reagere - og hvilke tilsyneladende store begivenheder reagerer de ikke på? Det er ikke altid lige let at blive klog på, hvad der påvirker markedsstemningen.

Vi befinder os et sted, hvor usikkerheden er ret omfattende, og det skyldes, at mange investorer er bekymrede for den globale vækstopbremsning, der finder sted.

Men som regel er der en god grund til, at markedsstemningen peger i den ene eller anden retning - eller slet ikke reagerer på det, der ellers er en stor nyhed i de fleste menneskers øjne. Med andre ord er der nogle ting, der får aktiemarkedet til at reagere, mens andre slet ikke gør.

Man ser af og til, at en virksomhed, der leverer et rekordregnskab, alligevel bliver straffet, fordi det ikke imødegik de forventninger, som markedet havde indarbejdet.

En anden vigtig faktor i forhold til reaktioner i aktiemarkedet er centralbankerne. I fjerde kvartal var renteforhøjelsen i USA i december og signalet om behovet for fortsatte renteforhøjelser stærkt medvirkende til at skabe en voldsom negativ kursreaktion i et marked, der var grebet af recessionsfrygt.

Handelskrig truer endnu

Den omvendte situation fik vi så gennem første kvartal, da USA's centralbank vendte på en tallerken og i stedet gik på rentepause, og siden blev fulgt af andre toneangivende centralbanker. Det gav aktiekurserne et gevaldigt løft i første kvartal - et løft, der næsten helt og holdent blev trukket af centralbankernes kursskifte.

Centralbankernes pengepolitik spiller altså en altafgørende rolle i, hvad der får aktiemarkederne til at reagere - specielt når den kan overraske markederne positivt, som det var tilfældet omkring årsskiftet.

En mere aktuel anledning til reaktioner på aktiemarkedet er fornyet fokus på handelskrigen mellem USA og Kina. Markedet har i et stykke tid taget det for givet, at det ville lykkes at lande en bilateral aftale mellem de to lande, men med den seneste udvikling i forhandlingerne mellem de to regeringer har markedet måttet skrue ned for denne forventning.

Det har i maj resulteret i aktiekursfald, fordi en eskalerende handelskrig har potentiale til at ramme væksten i verdensøkonomien hårdt - og det kan forværre de globale vækstbekymringer. Samtidig havde dette alternative scenarie før maj en relativt lav sandsynlighed for at blive opfyldt.