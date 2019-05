Klumme: Europa vil have grøn vækst

Valget til Europa-Parlamentet var historisk på mange måder. Først og fremmest deltog overraskende mange europæere i valget, som havde den højeste valgdeltagelse i 25 år. Også i Danmark blev alle rekorder slået.

Dertil var det valget, hvor klimaet og den grønne omstilling havde opmærksomheden hos de europæiske vælgere. I Tyskland og Irland blev de grønne partier de næststørste, og i Finland fordoblede miljøpartiet sit mandattal, og det samme gjorde SF i Danmark.

Det betyder, at den grønne gruppe i Europa-Parlamentet bliver den fjerdestørste. Det vil forhåbentlig betyde, at den grønne omstilling får topprioritet i de kommende års EU-samarbejde.

Det er ikke kun godt for klimaet og menneskeheden, men også velfærden og væksten i Danmark. Det Internationale Energiagentur vurderer, at gennemførelsen af Parisaften vil kræve globale investeringer for 23.260 milliarder dollars frem mod 2035.

Det er et kæmpe marked og rigtig mange arbejdspladser, som Danmark skal have sin andel af, men det kræver, at vi har de bedste grønne løsninger på markedet inden for alle områder.

Derfor har vi i fagbevægelsen foreslået, at Danmark får en investeringsfond, der tør investere massivt i ny teknologi og grønne løsninger, da en af de største udfordringer i dag er mangel på risikovillig kapital til grønne virksomheder og iværksættere i Danmark.

Investeringsfonden skal først og fremmest bidrage til at lave grønne løsninger på danske klimaudfordringer, som så efterfølgende kan blive en global eksportsucces for Danmark, ligesom vi så med vindmøllerne og fjernvarmen.

Vi kan starte med at kigge på transportområdet, hvor vi i Danmark har store trængselsproblemer, der betyder, at spildtid i trafikken koster os 20 milliarder kroner om året i tabt produktivitet og konkurrencekraft, og trængslen vil kun stige de kommende år.

Så hvis vi lavede massive investeringer i at få en mere effektiv og bæredygtig transportløsning, så ville den enkelte lønmodtager ikke bare kunne komme nemmere til og fra arbejde, men der ligger også et kæmpe globalt marked for disse løsninger, da transportudfordringer er store i hele verden og dermed give rigtig mange gode jobs i Danmark i fremtiden.

Valget til Europa-Parlamentet har vist os, at den grønne dagsorden for alvor er ved at lette. Og derfor er det nu, Danmark skal handle for at komme først med de grønne løsninger og dermed sikre Danmark arbejdspladser og velstand. Derfor har vi også brug for, at en ny regering vedtager en ambitiøs klimalov, der investerer i grøn vækst, så vi ikke taber arbejdspladserne til andre EU-lande.