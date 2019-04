Klumme: Derfor er feedback så vigtigt - og så svært!

For nylig så jeg en TED-talk med den amerikanske Harvard-forfatter mm. Sheila Heen.

Hun forklarede, hvorfor vi er så mange, der går en stor bue udenom feedback. Selvom vi ved, at feedback kan være en effektiv hjælp til at udvikle sig, både arbejdsmæssigt og personligt.

Og selvom mange af os for længst har forstået, at feedback ikke er en sandhed, men bare det, andre får øje på, når de er sammen med os og som vi - hvis vi tør - kan være så heldige at få dem til at dele med os.

- Det er meget enkelt, siger Sheila Heen:

- Vi vil alle sammen gerne lære noget og blive lidt klogere hver dag. Det behov ligger dybt i os. Men det mindst ligeså vigtigt, at vi bliver anerkendt og accepteret som lige netop den person, vi er. Vi vil elskes betingelsesløst, kort og godt. Derfor er vi bange for at få feedback. For uanset hvordan den bliver serveret, så er der en risiko for, at det vi hører er: Du er ikke god nok.

Det er der nok ikke ret mange mennesker, der har lyst til at høre. Men hvad gør vi så, når vi samtidig også rigtig gerne vil udvikle os, lære noget og blive dygtigere til vores arbejde, til at være en god ægtefælle eller ven?

Det spørgsmål vender jeg tilbage til. Men først lidt om, hvorfor feedback er så vigtigt - selvom det kan være svært.

Feedback er en hovedvej til den velfungerende arbejdsplads eller til familien, man føler sig hjemme i. Du har brug for den. Ellers kan du ikke vide, om det du siger og gør, har den effekt, du ønsker.

Det er ikke et mål i sig selv at være dygtig til at give eller modtage feedback. Feedback er et middel til at lykkes med kerneopgaven, de sorte tal på bundlinjen eller den gode stemning omkring middagsbordet.

Feedback hjælper dig til at navigere, med opmuntrende vink og advarselsskilte, der gør det lettere og hurtigere at nå frem.

Det foregår konstant og hele tiden, feedbacken. Det er al den information, du får om dig selv fra dine omgivelser.

Det er feedback, når din chef for tredje gang udsætter din MUS-samtale. Feedback er også, når dit knæ gør ondt og prøver at fortælle dig, at du skal holde en pause med løbetræningen.

Feedback er, når publikum i en halvfyldt sal vælger at sætte sig på bagerste række, selvom de bedste pladser oppe foran er ledige.

Feedback er når, når skolebarnet i bussen rejser sig fra sædet, der er reserveret til ældre og gangbesværerede, så snart han får øjenkontakt med dig - og feedback er, når du ryster på hovedet og signalerer tilbage til ham, at du sagtens kan stå op den korte tur... hen til fysioterapeuten.

Feedback kan være direkte eller indirekte, brutal eller kælen, berigende og berusende eller så smertelig og sårende, at du aldrig mere vil være inden for 100 meters radius af den person, der gav dig feedbacken. Men du kan ikke undgå den.

Spørgsmålet er bare, hvad du gør med den.

Hvis vi ikke lykkes med vores feedbacksamtaler, så kommer informationen og frustrationen ud på andre måder. På en arbejdsplads typisk i form af sladder, rygter, brok og talen-bag-om-ryggen på hinanden.

- Egentlig ved jeg godt, jeg skulle sige det her direkte til min kollega, men jeg gør det ikke, for jeg orker ikke at skulle risikere, at hun bliver vred eller ked af det, har jeg selv tænkt mange gange. Jeg har også været usikker på, hvordan jeg, på en ordentlig og respektfuld facon, skulle få sagt det, jeg ville sige.

Tit vælger vi det nemmeste: At gøre ingenting. Så vokser dysfunktionerne i organisationen. Så begynder vi at gemme os og censurere os selv.

Vi tager en usynlig maske på og spiller spillet, høfligt, taktisk og uden at have hjertet med. Når ting ikke bliver sagt, er det svært at finde rundt.

Feedbacken er der stadigvæk, men kun i det usagte og i alle undvielsesmanøvrerne. Det giver utryghed og træghed og manglende begejstring.

Værst af alt: Der kommer klikedannelser, og vi vil kun arbejde sammen med nogle få, udvalgte kolleger.

Og så tilbage til spørgsmålet om, hvad vi kan gøre, for at få feedbacken til at fungere.

Mit bedste råd er: Gør det nemt for de andre, at give feedback til dig. Bed om det!

En effektiv måde at starte, er at stille "én ting"-spørgsmålet: Hvad er én ting, du ser mig gøre, hvor jeg spænder ben for mig selv?

Hvis du stiller det spørgsmål til en kollega eller en ægtefælle, kan du være tæt på 100 procent sikker på, at de har noget at fortælle dig.

Din opgave er så at lytte, nysgerrigt, uanset hvordan feedbacken bliver formuleret. Som regel er det en stor fordel for din kollega eller ægtefælle, at du selv bedt om den!

Du kan gøre det endnu nemmere ved at sige, hvad du særligt er interesseret i at høre noget om (dit kropssprog, din tydelighed, etc.), ligesom det også vil være en fordel for begge parter, at feedbacken er kort, måske bare tre minutter. Du kan jo altid spørge efter mere.

Hvis du får noget at vide, du ikke kan genkende, så lad være med at gå i forsvarsposition, men bed i stedet om flere detaljer, gerne med faktuelle observationer og eksempler.

Spørg for eksempel: Hvad har du konkret lagt mærke til, som får dig til at sige det, du gør? Sandsynligvis er der et eller andet, du kan lære noget af.

Hvis du har brug for flere argumenter for at gå i gang med at bede om feedback, skal du vide, at forskningen viser, at folk, der selv opsøger feedback generelt er mere tilfredse, har større forandringsparathed og præsterer bedre på jobbet.

Som en vigtig sidegevinst: Du vil opdage, at du sandsynligvis ikke længere er bange for feedback. Fordi du påtager dig ansvaret for at få samtalen til at lykkes.

Det vil du kunne gøre igen og igen, næsten uanset hvem, du taler med og næsten uanset, hvor uheldige de måske er med at give dig feedbacken.