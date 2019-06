Klimavenlig flyvetur: Overskydende halm skal laves til flybrændstof

To millioner ton halm kan omdannes til CO2-neutralt flybrændstof. Formanden for Danske Halmleverandører håber, det kan blive til virkelighed og har indkaldt til møde om sagen.

- Vi vil prøve at arbejde med, at vi kan bruge halmen til at skabe CO2-neutral energi, og den vej igennem skabe CO2-neutral brændstof til fly.

- Vi ved, at der er cirka halvanden million parcelhuse, der ville kunne blive varmet op af den halm, vi ikke bruger. Men i forvejen bruger fjernvarmeværkerne halvanden million tons halm om året, så vi tænkte, at det kunne være en god idé at kigge i en anden retning, siger Hans Stougaard og fortsætter:

Hvert år er der ifølge formanden to millioner tons halm, der ikke bliver brugt. Og det er den halm, som Hans Stougaard mener, skal bruges til at lave flybrændstof af i fremtiden.

Efter en valgkamp fyldt med spørgsmål om, hvordan vi bedst håndterer klimaudfordringerne, er formanden for Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, Vestfyn, kommet på en ny idé, der skal gøre det mere klimavenligt at flyve i fremtiden.

Flere muligheder i halm

Udover de store ambitioner om, at man i fremtiden kan flyve CO2-neutralt på overskydende halm, håber formanden også, at den overskydende halm kan bruges på anden måde.

- Vi ved, at halmen også kan bruges på biogasanlæg. Her arbejder vi på at udskille nogle helt specifikke stoffer fra halmen, der kan bruges til alt fra kosmetik til legoklodser. Og når de stoffer er udskilt, kan halmen bruges i biogasanlæggene. Det er også en mulighed, understreger han.

Hans Stougaard har indkaldt til et møde den 20. juni, hvor parterne skal diskutere, hvorvidt det er muligt i fremtiden at bruge det overskydende halm til flybrændstof. Mødet holdes hos Heden Maskinforretning, og ud over Hans Stougaard vil der være indlæg fra blandt andre Erling Bonnesen, genvalgt folketingsmedlem for Venstre, Thomas Holst, Danske Halmleverandører, og en repræsentant for Nature Energy, der vil orientere om perspektiverne ved omdannelse af halm til biogas.

Hans Stougaard regner med, at han efterfølgende skal have nogle specialister ind over, som kan gøre ham endnu klogere på mulighederne. Dernæst går arbejdet med at finde investorer i gang.