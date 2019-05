Klimakrisen kan blive en god forretning: Ny virksomhed satser på klimavenlige plakater

Klimakrisen er alvorlig, men giver også grobund for nye forretningsmuligheder. En ny virksomhed i Odense satser på bæredygtige plakater med klimaråd.

Elbiler, rent drikkevand og plastik i verdenshavene. Snakken om klima fylder om muligt endnu mere end sædvandligt i øjeblikket, hvor valgkampe til Europaparlamentet og Folketinget kører på højeste blus. Og selvom klimakrisen er ganske forfærdelig, så kan den måske også vise sig at være en god forretning. Simon Holst, der har en lille enkeltmandsvirksomhed i Odense, hvor han designer og sælger plakater, har i hvert fald ladet sig inspirere af klimadebatten. - I takt med at valgkampen begyndte, så var der mange politikere, der snakkede om, at de gerne ville have grønnere fremtid, men der er ingen konkrete bud på hvordan . Samtidig hørte jeg, at en meningsmåling viste at 80 procent af danskerne gerne vil gøre en forskel, men ikke hvordan, fortæller Simon Holst. Derfor er det nyeste tiltag, i hans sortiment, plakater med hverdagsråd til at hjælpe klimaet og redde indlandsisen.

En million på et år Simon Holst etablerede sin plakatvirksomhed i januar i år. Han arbejder som handicaphjælper ved siden af, for at få det hele til at løbe rundt, men han håber på at kunne leve af forretningen en dag. Indtil videre er han overrasket over, hvor hurtigt forretningen har taget fart. - Da jeg lancerede plakaten med "16 måder at give mere indlandsis til børnene", sammen med organisationen Verdens Skove, der havde vi i løbet af fire-fem dage omsat for over 25.000 kroner på selve plakaten, fortæller han. Han har allerede solgt over 750 plakater, og derfor er han også optimistisk omkring virksomhedens fremtid. - Jeg ved ikke, om det lyder kliche, men jeg satser på at nå den første million inden året er gået, siger han.

Grøn forretning Det er dog ikke hele indtægten fra plakaterne, der ryger i Simon Holsts egen lomme. Hver gang en kunde køber en klima-plakat, bliver 50 kroner af beløbet doneret til Den Danske Naturfond, Verdens Skove eller Red Orangutangen. Men før Simon Holst begyndte at give andre gode råd, om at droppe skyllet i toilettet ved "gult" og spise mere grønt, har han husket at feje med den klimavenlige kost foran sin egen dør. Derfor er klima og bæredygtighed tænkt ind i alle hjørner i den lille virksomhed. Papiret, som plakaterne bliver trykt på, er FSC-certificeret og kommer fra en skov, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Emballage og flyers er lavet af genbrugspapir, både bank og teleselskab er nøje udvalgt med bæredygtighed for øje, ligesom der ved hver pakke bliver vedlagt et lille plantefrø, man kan så derhjemme.