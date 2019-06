Klart krav fra mødeplanlæggere: Teknikken skal bare spille

MyResearch har lavet en analyse for Danske Konferencecentre, og den viser, at mødebookere lægger mest vægt på teknik, der fungerer uden problemer, på beliggenhed og personlig kontakt. Hindsgavl Slot er placeret i den bedste ende på flere af listerne.

- Analysen giver os et indtryk af, om vi er på rette spor. Vi får nogle svar på, hvad der er vigtigt for mødeplanlæggerne og om det, gæsterne ønsker, er det samme som det, vi prøver på at ramme.

- Nej, den er vi ikke utilfredse med, og især når man ser på, at cirka 70 procent af de adspurgte mødebookere er hovedstadsbaserede, så er vi rigtig godt tilfredse med vores placering i den sammenhæng. Det viser, at vi har en reason-to-go, siger han.

Det har MyResearch undersøgt for Danske Konferencecentre, og svaret er klart: At teknikken fungerer.

DANMARK: Hvad skal der til for at få det bedste skudsmål blandt Danmarks mødebookere?

Vigtigt strategisk værktøj

- Vi kan blive bedre, for vi fik jo ikke førstepladsen i den samlede vurdering, så selvfølgelig kan vi blive bedre, siger Uffe Høeg Johansen.

- Vi er i en konstant kamp for at blive dygtigere, men vi er blevet bekræftet i, at vores retning er rigtig.

Analysen er den første af sin art, og den kommer til at blive gennemført og udgivet én gang om året.

- Så kan konferencehotellet se på listen og beslutte sig for at blive best-in-class på for eksempel teknik, når nu det er det vigtigste for de fleste, har direktør Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid forklaret til dagbladet Børsen og udtaler desuden:

- Denne her analyse er et vigtigt strategisk værktøj for hotellerne til at finde ud af, hvem der har de bedste mødelokaler, og de kan bruge den til at udvikle sig.