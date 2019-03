Kjeld Kirk Kristiansen stopper i Lego

Fjerde generation træder endnu mere frem i lyset i Lego-koncernen. Det sker med nyheden om, at milliardæren Kjeld Kirk Kristiansen træder ud af bestyrelsen i Lego A/S ved den kommende generalforsamling.

- Vi har igennem en årrække forberedt os grundigt på, hvordan vi ønsker at føre familieejerskabet videre igennem generationer, siger Kjeld Kirk Kristiansen.

Hans søn, Thomas Kirk Kristiansen, har længe været udset som den, der skal repræsentere sin generation i Lego-ejerskabet.

Det er en stor mundfuld, der foruden kæmpevirksomheden Lego omfatter arbejdet med Lego Fonden og familiens investeringsselskab Kirkbi.

- Jeg føler mig priviligeret, fordi jeg har haft mulighed for at arbejde tæt sammen med min far i Lego-koncernens bestyrelse igennem mere end 10 år, og fordi vi har haft - og stadig har - tid til at forberede os på fremtiden sammen, siger Thomas Kirk Kristiansen.

I 2016 tog familien de første formelle skridt i generationsskiftet. Det skete, da Kjeld Kirk Kristiansen og Thomas Kirk Kristiansen byttede roller i bestyrelsen i Lego. Sønnen blev næstformand, og Kjeld Kirk Kristiansen blev menigt bestyrelsesmedlem.

Lego Fonden, der ejer 25 procent af Lego, har i dag Thomas Kirk Kristiansen som formand og Kjeld Kirk Kristiansen som næstformand, og sådan fortsætter det.

Kjeld Kirk Kristiansen fortsætter også som formand for Kirkbi, hvor han arbejder tæt sammen med direktør Søren Thorup Sørensen.

- Han har sin jævnlige gang på kontoret i Billund, siger Søren Thorup Sørensen.

71-årige Kjeld Kirk Kristiansen har haft en lang karriere i spidsen for Lego-koncernen. Han kom med i ledelsen i 1977 efter at have hjulpet sin far, Godtfred Kirk Kristiansen, med at opbygge Legos aktiviteter i Schweiz og USA.

Fra 1979 til 2004 var Kjeld Kirk Kristiansen administrerende direktør i Lego-koncernen. Han har tre børn, Sofie, Agnete og Thomas Kirk Kristiansen, der alle er medejere af Lego.