Kirkbi: Selvfølgelig har vi reflekteret over Falck

Falck-koncernens ihærdige arbejde med at jage sin hollandske konkurrent Bios ud af landet fremkalder stærke reaktioner hos Lego-selskabet Kirkbi.

Kirkbi lagde i 2014 et milliardbeløb på bordet for at købe pensionskasserne ATP, PFA og Folksam ud af Falck, og Kirkbi sidder stadig på knap 30 procent af Falck-aktierne.

Dengang var Falck et hæderkronet selskab, der ekspanderede kraftigt med nye ambulancetjenester rundt i verden. Men glansen er gået af Falck, ikke mindst efter Konkurrencerådets barske rapport om, hvordan Falck brugte ufine tricks over for Bios, der ellers havde overtaget ambulancetjenesten i Region Syddanmark.

- Den ageren, der var i Falck i 2014 og 2015, er selvfølgelig helt uacceptabel, og det er på ingen måde i overensstemmelse med, hvad vi forventer af de virksomheder, hvor vi er medejere, siger Søren Thorup Sørensen, administrerende direktør i Kirkbi.

Han sidder selv i Falcks bestyrelse og har derfor været tæt på de store forandringer, der har været i Falck, siden den magtfulde topchef Allan Søgaard Larsen stoppede brat i 2016.

- Den nye ledelse har taget fat om at skabe en ny strategi, arbejde på at få en fælles platform for en videre udvikling af Falck-koncernen og at få tilpasset kulturen i virksomheden. Der ydes hos både ledelse og medarbejdere en kæmpeindsats for at genskabe tilliden til Falck som virksomhed, siger Søren Thorup Sørensen.

Har I reflekteret over, om I skulle have gjort noget anderledes, da Allan Søgaard Larsen stadig var i Falck?

- Selvfølgelig har vi reflekteret over det skete, og jeg bliver nødt til at fremhæve, at alt det, der er sket, er helt uacceptabelt. Det ligger langt fra, hvad vi forventer af de virksomheder, vi er med i, siger Søren Thorup Sørensen.

Udover ejerskabet af Lego har Kirkbi aktieposter i en række store virksomheder. Idéen er at begrænse sig til store minoritetsposter, så Kirkbi ikke er hovedaktionær i selskaberne.

Falck-sagen har vist, at Kirkbi alligevel skal holde øje med de virksomheder, der er skudt penge i.

- Som langsigtet investor er du nødt til at anerkende, at når noget ikke er i orden i en virksomhed, hvor du er investor, så er det din forpligtelse at gå ind og lave om på det. Det har vi gjort, siger Søren Thorup Sørensen.