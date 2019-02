Kinesisk og britisk nedtur holder dansk eksport i slæbesporet

Den danske eksport til udlandet steg kun marginalt i 2018, hvor en svagere udvikling i Storbritannien og Kina trak ned.

Eksporten af varer voksede 0,8 procent, mens tjenester - der for eksempel dækker over sejladser og flytransport - steg med 0,2 procent.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hos Dansk Industri mener chefanalytiker Allan Sørensen, at udviklingen har været svag.

- 2018 blev et år til glemmebogen for dansk eksport. Eksporten blev desværre ramt af en ny tilbagegang i december, og generelt har 2018 været et sløjt år for dansk eksport.

- Der er især vores eksport til Storbritannien, Kina og Sverige, der har mødt modgang i 2018, skriver han i en kommentar.

Der har været et fald på knap fem procent i vareeksporten til Kina, der er ramt af en handelskrig med USA.

- Kina tegner til at stå for en meget stor del af den globale vækst i de kommende år, skriver Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, i en kommentar.

- Men 2018 var et svært år i Kina, som blev ramt af både hjemmelavet afmatning og handelskrig med USA, skriver han.

Derudover var der en tilbagegang på mere end 18 procent i Storbritannien, der i marts står til at forlade EU.

Ifølge Las Olsen er det dog næppe brexit-spørgsmålet, som spiller ind.

Det skal i stedet ses i lyset af et stærkt 2017, hvor der blev solgt mange vindmøller i Storbritannien.

Ifølge økonom Kristian Skriver fra Dansk Erhverv er den danske eksport også ramt af, at udviklingen i Tyskland har været svag i anden halvdel af 2018. Det har betydet færre ordrer til danske virksomheder.

- Det tyder på, at den lavere vækst i Tyskland nu har ramt den danske eksport.

- Det er bekymrende, når væksten på vores største eksportmarked går så kraftigt ned i gear, skriver han i en kommentar.

Danmarks betalingsbalance - der dækker over forskellen i handlen af varer og tjenester med udlandet - viste et overskud på 133,7 milliarder kroner i 2018.

Det er et fald på 23 procent over det seneste år. Overskuddet er det laveste siden 2012.