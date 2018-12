Kinesisk indtog medvirker til stor fremgang hos Nike

Nike vinder frem på det kinesiske marked, hvor forbrugerne i stigende grad har kastet deres kærlighed over sko og tøj fra det amerikanske selskab.

Det har været til at sikre stor fremgang for Nike i første halvdel af regnskabsåret, der sluttede ved udgangen af november.

Salget steg med ti procent til 19,3 milliarder dollar - 126 milliarder kroner.

På det kinesiske marked kunne Nike fremvise en vækst på 26 procent. Både sko og tøj tegner sig for en stor del af fremgangen, og samlet lød salget i Kina på 15,2 milliarder kroner.

Men også de amerikanske forbrugere har brugt flere penge hos Nike, der selv fremhæver en markant stigning i salget på nettet.

- Nikes ambitiøse digitale transformation driver de stærke resultater og vores momentum i Nordamerika og på de internationale markeder, siger topchef Mark Parker i en kommentar til regnskabet.

Det amerikanske selskab har på seks måneder tjent 12,6 milliarder kroner. En stigning på 13 procent over det seneste år.

Nike har ifølge Reuters på det seneste ryddet op i sin organisation, så det hurtigere kan sende nye kollektioner og sko ud i butikkerne.

Det har betydet, at Nike i mindre grad end tidligere har været nødsaget til at give rabatter.

Det var selskabet nødt til at gøre sidste år for at kunne hamle op med den tyske rival Adidas.

De to giganter dominerer sammen verdensmarkedet for sportstøj og sportssko.

Nikes regnskab var bedre, end analytikerne på aktiemarkedet havde forventet, og aktien er steget med omkring otte procent efter regnskabet.