Kilder: Fiat Chrysler skal betale 4,5 milliarder for dieselsnyd

Bilkoncernen er blevet sagsøgt af det amerikanske justitsministerium og bilejere for snyd med udstødningsgas.

Fiat Chrysler Automobiles NV skal betale mere end 700 millioner dollar - omkring 4,5 milliarder kroner - i sag om snyd med udstødningsgasser i dieselbiler.

Det oplyser tre kilder med kendskab til sagen ifølge Reuters.

Bilfabrikanten er blevet sagsøgt af det amerikanske justitsministerium og en lang række ejere af dieselbiler.

De anklager Fiat Chrysler for at have installeret ulovligt software i 104.000 biler, der kan manipulere med mængden af udstødningsgasser, som bilerne udleder.

Ifølge Reuters' kilder skal Fiat Chrysler betale 310 millioner dollar til Justitsministeriet og mindst 75 millioner dollar til delstater, der i øjeblikket undersøger den øgede udledning.

280 millioner dollar skal gå til de mange bilejere, der har sagsøgt koncernen, oplyser kilderne.

Forliget vil ifølge kilderne blive annonceret formelt torsdag fra Justitsministeriet.

Fiat Chrysler har foreløbig afvist at kommentere oplysningerne.

Koncernen har tidligere nægtet alle anklager. Alligevel valgte Fiat Chrysler i oktober at sætte 713 millioner euro til side for at dække omkostningerne i sagen.

Justitsministeriet rejste sagen mod Fiat Chrysler i maj 2017.

Amerikanske myndigheder har skærpet kontrollen med dieselbiler. Det er sket, efter at den tyske bilgigant Volkswagen i 2015 indrømmede, at den havde installeret ulovlig software i tusindvis af biler.

Volkswagen har i den forbindelse indvilget i at betale 25 milliarder dollar til bilejere, miljømyndigheder, delstater og forhandlere i USA.

Amerikanske myndigheder gransker i øjeblikket også bilkoncernen Daimler AG's Mercedes Benz-biler i en tilsvarende sag.