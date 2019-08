Kerteminde er kommet på verdenskortet - en relation man er stolt af

Mit navn er Jesper Møller. Til daglig har jeg ansvaret for Private Banking- og investeringsområdet i Sydbank på Fyn.

Vores arbejde handler ofte om rådgivning af komplekse ting. Derfor har vi specialister indenfor investering, pension, skat, formueoptimering og andre områder i eget hus - tæt på kunderne i vores områdehovedkontor i Sydbank Krydset på Sdr. Boulevard i Odense og vores store filial i Svendborg.

Men det er ikke nok, at man kan finde os på hjemmeadresserne. Når vi lever i en verden, der stadig bliver mere og mere digital, mener jeg, at det er ekstra vigtigt, at vi mødes fysisk med kunder og netværk både i og uden for banken.

For Sydbank er en relationsbank, og vi lægger stor vægt på et ægte forhold til vores kunder og netværk, hvor dygtighed skal skabe værdi for vores kunder.

En del af vores arbejde består derfor også i at dyrke disse relationer både via erhvervsfaglige, sportslige og kulturelle netværk. De bedste af disse er dem, hvor man skaber en ægte interesse.

Sådan et har jeg været så heldig at finde i Kerteminde - en by jeg er opvokset og fortsat bor i. Her har vi i form af Great Northern fået en kæmpe gave. Det er en af Europas og måske verdens flotteste golfbaner, med alt hvad dertil hører.

Det har været en ny verden, som har åbnet sig for mig, efter jeg som næsten nabo i flere år har fulgt tilblivelsen af det enorme projekt.

Jeg havde ingen tilknytning til golfsporten før klubben åbnede i sommeren 2017. I dag, knap to år senere, har jeg fået gode venner og et enormt netværk, efter at være blevet lokket til at prøve denne fantastiske sport.

En af fordelene ved golf fremfor mange andre sportsgrene er, at man på grund af handicapsystemet kan spille med selv meget dygtige spillede, på trods af man er ny eller mindre dygtig.

Udover konkurrenceelementet, så oplever man på golfbanen en fantastisk flot natur og hyggeligt selskab på Great Northern.

Der, hvor mennesker mødes omkring fælles interesse, opstår der ofte gode relationer og bekendtskaber, som rækker udover den erhvervsmæssige relation. Sådan har jeg oplevet min opstart i golfklubben.

Og jeg er ikke ene om at være blevet fuldstændig betaget af Great Northerns fortræffeligheder. Mange af medlemmerne i klubben kommer langvejs fra, for at være en del af en unik golfklub.

Når jeg færdes udenfor Kerteminde, så er det også tydeligt, hvilken effekt golfbanen har fået på folks kendskab til byen. For længe siden var det Amanda og Johannes Larsen, som folk tænkte på, når de hørte bynavnet. Siden er særligt Vaffelhusets is og Restaurant Rudolf Mathis blevet synonym med byen.

Men allerede nu er Great Northern i manges bevidsthed et varetegn for byen og egnen. Som medlem og indfødt er det en kombination, jeg er både stolt over og glad for.

Så hvis ikke du har været forbi Kerteminde, så kan jeg kun anbefale turen til den nordøstfynske perle. Måske du også falder pladask for byen og dens nyeste trækplaster hos Great Northern.