Kendt ansigt bliver eneejer af Årslev Tømrerforretning

Tømrervirksomhedens ni ansatte herunder to lærlinge kører ud til opgaver på hele Fyn samt et par enkelte projekter på Sjælland. Foto: Michala Bøgetoft

Hun er taknemmelig for, at tømrerforretningen får lov at leve videre.

- Malene har tidligere været bogholder i firmaet, men de seneste år har hun haft sin egen dagpleje. Derfor var det ret naturligt for os begge, da hun tog fat i mig og sagde, at hun gerne ville videre, fortæller Anders Mosebo Christensen, som overtog hendes halvdel af virksomheden 1. december 2018.

De senere år har det dog ikke været en hemmelighed, at Anders Mosebo Christensen på et tidspunkt skulle blive eneejer af tømrervirksomheden. Spørgsmålet var blot, hvornår skridtet skulle tages.

Fortsætter i samme stil

På kontoret i Årslev er det ikke til at se, at der er sket en ændring i ledelsen. Her ser det meste ud, som det plejer; skriveborde, - stole og kaffemaskinen står, som de altid har gjort. Og det bliver der ikke lavet op på, ligesom ledelsesstilen forbliver den samme.

- Jeg er godt tilfreds med, hvordan forretningen kører, så det har jeg ikke planer om at lave om på. Det vigtigste for mig er, at vi får udført noget godt håndværk, som kunderne bliver glade for, og at de ansatte har det godt og er glade for at være her, siger Anders Mosebo Christensen.

Han er glad for nu at have det fulde ansvar for virksomheden, men understreger, at hverken medarbejderne eller kunderne vil kunne mærke forskel.

- Jeg har længe været ansigtet udadtil, og det er stadig mig, som tager telefonen, når den ringer. Det har aldrig været meningen, at vi skal tjene millioner og milliarder, og som chef kommer jeg hverken til at sidde og skumme fløden eller arbejde dag og nat. Virksomheden skal hverken være større eller mindre, end den er nu, og vi skal fortsætte, som vi hidtil har gjort - jeg har også to børn på 11 og 6 år, som jeg gerne vil have tid til, fastslår han.