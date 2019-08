Karen Bro stopper som chefredaktør på Ekstra Bladet, da hun skal starte et nyt globalt medie for kvinder.

Det oplyser JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

Karen Bro har været chefredaktør på Ekstra Bladet i otte år, men ved udgangen af august stopper hun. I stedet vil hun skabe et nyt internationalt medie for kvinder med base i København.

- Jeg har fået en enestående chance for at bygge en helt ny medieplatform op for kvinder på min egen alder, som har fundet ud af, at livet ikke stopper, fordi man bliver 40, 50 eller 60, siger Karen Bro i meddelelsen.

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, forstår beslutningen, selv om det er svært at sige farvel.

- Karen har betydet utroligt meget for Ekstra Bladets positive udvikling de seneste år. Med stædig rødhåret nidkærhed har hun hver eneste dag sikret kvaliteten af vores journalistik.

- Det skylder vi Karen stor tak for. Jeg ønsker hende alt mulig held og lykke med det nye kvindemedie. Hvis nogen kan få det til at lykkes, er det Karen, udtaler han i meddelelsen.

Karen Bro vil endnu ikke afsløre, hvad navnet på det nye medie bliver. Men mediet bliver engelsksproget, og det kommer til at stå på flere digitale ben og kommer til at blive udgivet som et papirmagasin.

Hun fortæller, at mediet gennem "stærke personligheder og historier" kan berøre alle livets facetter.

- Karriere, business, sex, videnskab, bæredygtighed, skønheden i kunst, livsstil eller komplekse personlige relationer. Erfarne uafhængige kvinder over hele verden tager lige nu lederskab med stor passion og kreativitet.

- De bringer nye idéer i spil og er dybest set i gang med at ændre verden, og jeg får nu mulighed for at formidle den passion og kraft globalt, udtaler den snart forhenværende chefredaktør.

Karen Bros stilling på Ekstra Bladet vil blive genbesat i løbet af efteråret, oplyser mediekoncernen.