Kantine-koncern med hovedkontor på Fyn sælges i milliardhandel

Fazer Food Services har i årevis leveret tocifrede millionoverskud og kom ud af det seneste regnskabsår med et overskud før skat på 38,4 millioner kroner. Og forventningen for i år er en vækst i både omsætning og resultat.

Den danske del af Fazer Food Services bygger på Odense-virksomheden Wittenborg, som i mange år producerede og solgte blandt andet tobaksautomater til især virksomheder. Produktionen af automater blev i 1970'erne solgt fra, og Wittenborg gik ind på markedet for kantinedrift. Omkring årtusindskiftet blev virksomheden solgt til den finske Fazer-koncern, og Morten Hammerich, som i 1996 var blevet ansat i Wittenborg, fortsatte som administrerende direktør. Fazer Food Services har i flere år haft fokus på Corporate Responsibility og har blandt andet en målsætning om at sænke forbruget af kød og at få medarbejderne i de virksomheder, hvor firmaet driver kantine, til at spise sundere og mere bæredygtigt.

Men hvorfor så sælge virksomheden? Christoph Vitzthum, president og CEO i Fazer Group, forklarer i en pressemeddelelse, at salget skyldes koncernens kompleksitet, hvor der er begrænsede muligheder for at skabe synergi mellem forretningsområderne, som dækker både dagligvarer og foodservice.

- Vi ser interessante vækstmuligheder i alle Fazer Groups forretningsområder, der hver især har specifikke krav til investeringer. Derfor har vi besluttet os for at strømline forretningsporteføljen, så vi kan have fokus på at gribe disse muligheder, siger Christoph Vitzthum.

Han oplyser, at pengene fra salget af Fazer Food Services skal investeres i Fazer Groups vækststrategi, som har fokus på dagligvarer og den direkte, forbrugerorienterede forretning.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Fazer Food Services' hovedkontor i Odense.