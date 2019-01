Kæmpebøde til fynsk vognmand: - Det er så takken for 40 års slid

- Jeg har slidt og slæbt i 40 år herude på Nordfyn, og det er så takken. Ja, det er flot.

Sådan lyder det fra Hans Jørgen Kæmpe, der driver bus- og taxikørsel på Nordfyn. Han blev mandag idømt en bøde på 500.000 kroner ved Retten i Odense for manglende oplysninger om blandt andet sine chaufførers køre- og hviletid, da Færdselsstyrelsen lavede virksomhedskontrol.

Kort fortalt handler sagen om, at virksomheden mangler oplysninger om, hvordan chaufførerne har kørt buskørsel tilbage i september 2016. Det fortæller anklager i sagen Pernille Moesborg.

- Færdselsstyrelsen laver jævnligt kontrolbesøg hos virksomhederne, og hos denne vognmand manglede der altså rigtig mange oplysninger, blandt andet om køre- og hviletid. Tvisten går på, at han ikke selv mener, han er omfattet af de her bestemmelser. Det kan for eksempel skyldes, at han kører rutekørsel med hyppige stop og kortere afstande. Og det er meget muligt, at han ikke er omfattet, men det kan han bare ikke bevise, forklarer hun.

Normalt er det anklagemyndigheden, der skal løfte bevisbyrden, men det er altså lidt anderledes i denne type sager, forklarer hun:

- I det her tilfælde er det vognmanden selv, der skal bevise, at han ikke er omfattet af de her regler, og det har han ikke kunnet.