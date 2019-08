- Det er en helt ny oplevelse at have en kunde så tæt på. Vi har et meget positivt samarbejde og vi vil udnytte nærheden også i fremtiden, siger administrerende direktør Jens Nyeng, Jorgensen Engineering.

Men det er tilfældet med den produktionslinje, som Jorgensen er i gang med lige nu. For til efteråret skal maskinerne sendes til landsbyen Ebberup i nærheden af Assens, hvor virksomheden Fipros er i gang med at opføre en helt ny produktionsbygning.

Når Jorgensen Engineering i Odense sender et nyt fabriksanlæg afsted til en kunde, sker det en sjælden gang, at modtageradressen ligger i Danmark, for maskinproducenten har hele verden som sit marked. Og det er så vidt vides aldrig sket, at maskinerne kun skal transporteres 43 kilometer væk og ikke forlader øen.

Det er en helt ny oplevelse at have en kunde så tæt på.

Fipros er lønproducent af fødevareingredienser og detailpakkede fødevarer og kan for eksempel tørre produkter til pulver.Virksomheden hed tidligere Dan Blends og har ligget i Ebberup ved Assens siden 1996. De bygninger, der huser virksomheden, var fra 1883 Sønderby Mejeri, som senere udviklede sig til Sønderbys Fabriker med op mod 125 medarbejdere og 400 leverandører af mælk. Virksomheden lukkede i 1996 og anlægget solgt til Dan Blends. Jorgensen Engineering i Tietgenbyen i Odense producerer meget store fabrikslinjer til fire brancher - fødevarer, dyrefoder, mælkepulver og medicin. Virksomheden blev stiftet i 1933 under navnet R. Bøg Jørgensen Maskinfabrik med speciale i maskiner til frugt- og grøntsagsprodukter. Fra 1960 til 2011 havde den hjemme på Svendborgvej i Odense. I 2016 solgte efterkommerne af stifteren samt to investorer virksomheden til svenske Xano Group for 281 millioner kroner.

Det nye produktionsanlæg på fabriksområdet i Ebberup koster omkring 80 millioner kroner, som delvis finansieres af den kinesiske kunde. Jens Nyeng vil ikke fortælle, hvor mange af disse penge, der går til at anskaffe Jorgensens maskiner. Fipros kalkulerer med en omsætning fra projektet på 300 millioner kroner fordelt over otte år.

Fipros' nye produktionshal skal bruges til at lave mælkepulver til en stor kinesisk kunde, Engnice Nutrition Group, der sælger især modermælkserstatning på hjemmemarkedet. Leverandøren af den økologiske mælk og valle, Them Andelsmejeri, er også med i aftalen.

Sikkerhed i top

- Anlægget til Fipros kræver ikke lige så hurtig drift som nogle af vores meget store kunder gør. Men det har en meget grundig række af systemer, der sørger for kvalitet, sikkerhed, sporbarhed og meget andet, siger Jens Nyeng.

Netop sikkerhed og kvalitet er hele baggrunden for den danske leverance. På grund af alvorlige fødevareskandaler er der et stort marked i Kina for produkter, der opfattes som sikre - typisk fra udlandet.

Derfor var de kinesiske kunder i denne uge også på rundtur hos Jorgensen, da de besøgte deres danske leverandører. Her fik de orientering om produktionslinjen og gennem virtual reality (kunstig virkelighed) kunne de opleve det færdige udstyr, selv om det endnu ikke er fremstillet.

Jorgensen laver fabriksanlæg til flere brancher. Den største kundegruppe er netop producenter af mælkepulver, hvor fynboerne blandt andet leverer til gigantiske koncerner som Danone og Nestlé. I de senere år er det lykkedes virksomheden at få en del ordrer til medicinalbranchen, som den har udpeget som et strategisk vækstmål.

- Vi har netop fået et par store ordrer til medicinalselskaber, og jeg venter, at vi i denne eller næste uge får en ordre på et mælkepulveranlæg til en meget stor kunder, siger Jens Nyeng, der for tiden har 170 fastansatte og 10-20 medarbejdere til at arbejde i fabrikken i Tietgenbyen.

- Så egentlig ser det godt ud, men den ustabile situation i verdenshandlen præger os. Jeg kan godt frygte, at nogle af vores kunder vil udskyde beslutninger om store investeringer, hvis Brexit og handelskrige skaber uro på markederne, siger Jens Nyeng.