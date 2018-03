Jyske Bank fremsætter et frivilligt købstilbud på Nordjyske Bank. Det sker efter et langt og kringlet forløb, hvor Jyske Bank blev storaktionær i Nordjyske Bank. Det skriver Jyske Bank i en fondsbørsmeddelelse.

Købstilbuddet ligger på 170 kroner per aktie, hvilket værdisætter hele Nordjyske Bank til omkring 3,1 milliarder kroner.

Jyske Bank endte som storaktionær i Nordjyske Bank, da banken støttede Nordjyske Banks opkøb af Nørresundby Bank i 2014.

Det skete ved at garantere en aktieemission og yde store lån. Den garanti er efter et tumultarisk forløb blevet til et ufrivilligt ejerskab på små 40 procent af Nordjyske Bank.

I foråret 2017 meddelte Jyske Bank, at man ville forsøge at komme af med sin aktiepost i Nordjyske Bank.

- Ingen af forsøgene på at afhænde aktierne har imidlertid kunnet gennemføres, skriver Jyske Bank.

Efterfølgende har talteknik gjort, at det er blevet dyrere for Jyske Bank at have kapital bundet i Nordjyske Bank.

- Derfor vurderer Jyske Bank nu, at en sammenlægning af Jyske Bank og Nordjyske Bank vil være den bedste løsning for aktionærerne i begge banker, skriver Jyske Bank.

Buddet overrasker bestyrelsesformanden for Nordjyske Bank, Mads Hvolby.

- Vi har selvfølgelig godt vidst, at Jyske Bank har forsøgt at sælge sine aktier, og på den måde har vi godt vidst, at der skulle ske noget, men vi havde ikke ventet det her, siger han til Ritzau Finans.

Jyske Bank finder dog også plads til at rose Nordjyske Bank i meddelelsen.

- Jyske Bank anser Nordjyske Bank for en veldrevet bank med dygtige medarbejdere og med en stærk og attraktiv position i Nordjylland.

- En sammenlægning med Jyske Bank vil styrke denne position yderligere og for eksempel gøre det muligt at løfte langt større engagementer til gavn for erhvervsudviklingen i Nordjylland, skriver Jyske Bank.

Nordjyske Bank har haft en hård periode efter finanskrisen, hvor bankens aktier faldt fra 230 kroner i 2007 til 62 kroner i 2012. Tirsdag stiger aktierne med næsten 40 procent til 164 kroner.

Ved udgangen af 2017 havde Nordjyske Bank udlån for 11,8 milliarder kroner, 119.000 privatkunder og 23 filialer.