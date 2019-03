Jysk sparekasse åbner i Odense

Senest har Aaskov været ansvarlig for erhvervsområdet på Fyn for svenske Handelsbanken, hvor han også var stedfortrædende direktør. Tidligere har han været både erhvervschef og afdelingsdirektør i Sydbank i Odense.

- Vi har længe villet Odense, men vi har også hele tiden sagt, at vi åbner først en afdeling, når vi har den helt rigtige afdelingsdirektør til at stå i spidsen for den, og det har vi i Nils Aaskov, fortæller Sparekassen Nordjyllands adm. direktør, Klaus Skjødt, som henviser til Nils Aaskovs stærke netværk og store erfaring.

Landets største sparekasse med godt 160.000 kunder indleder jagten på fynske kunder. Sparekassen Kronjylland med hovedkvarter i Randers åbner sin første filial på Fyn i Odense til august. Placeringen er endnu ikke på plads, til gengæld ligger det fast, at manden i spidsen for Sparekassen Kronjylland på Fyn bliver Nils Aaskov, rutineret fynsk bankmand med stillinger i senest Handelsbanken og før det Sydbank.

Hovedsæde i Randers, etableret i 1829.Danmarks største sparekasse med cirka 36.000 garanter og godt 160.000 kunder. 51 afdelinger over hele landet, flest i Jylland og en enkelt i Odense, som efter planen åbner til august. Omkring 700 ansatte over hele landet. Udlån: 16,5 milliarder kroner. Indlån: 19,3 milliarder kroner. Egenkapital: 3,9 milliarder kroner. Resultat før skat i 2018: 289 millioner kroner.

Vant til at åbne nyt

Sparekassen Kronjylland har siden 2015 åbnet otte nye afdelinger på blandt andet Sjælland, i Aalborg, Esbjerg og Kolding.

- Vi har i organisationen stor erfaring med at åbne afdelinger, og sammen med de lokale kræfter, vi nu skal finde, er vi overbevist om, at vi kan etablere os og skabe en stærk afdeling i Odense, fortsætter Klaus Skjødt.

Strategisk er sparekassen, der er landets 8. største pengeinstitut, de senere år gået en anden vej end de fleste større banker.

- Vi mener, at alle kunder skal have en personlig rådgiver, som man kan ringe direkte til, vi har udvidet antallet af afdelinger i stedet for det modsatte, og vi har undladt at indføre negative renter på indlån, fremhæver Klaus Skjødt, som også pointerer, at der er tale om en garantsparekasse, hvor der ikke er aktionærer, der forventer et bestemt afkast.

Placeringen i Odense er ikke afgjort endnu. Der forventes ansat i alt otte medarbejdere fra begyndelsen, og Nils Aaskov tiltræder som den første pr. 1. juni. Rent organisatorisk kommer afdelingen i Odense til at høre under sparekassens område syd og øst, som også dækker afdelingerne i det sydlige Jylland og Sjælland.