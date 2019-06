Jysk Fynske Medier køber ind: Vil gøre forretninger med oliekæmpe

Jysk Fynsk Mediers kommunikationsbureau Step har købt et andet og mindre fynsk bureau, Strada A/S, som har været en del af oliemilliardæren Torben Østergaard Nielsens United Shipping-koncern i Middelfart.

Med købet forventer Jysk Fynsk Medier at øge omfanget af forretninger med United Shipping-koncernen, siger adm. direktør i Jysk Fynske Medier, Jesper Rosener.

- Der er to årsager til købet, dels at gøre en forskel for de bestående kunder i Strada, hvor Step har nogle kompetencer, som kunderne efterspørger, dels at øge forretningsomfanget i det hele taget med United Shipping-koncernen, som vi tror, vi kan hjælpe med rigtigt meget, siger Jesper Rosener.

Samme opfattelse har Torben Østergaard Nielsen. Han siger:

- Step har både en størrelse og kompetencer til at servicere os med den fremtidige markedsføring. Vi står overfor nye og flere krav til driften af reklamebureauet, som vi er bedre stillet med er løst af Step.

Jesper Rosener kalder Torbens Østergaard Nielsens koncern en "imponerende virksomhed" og udtrykker store forventninger efter overtagelsen.

-Vi er meget stolte over at indgå dette samarbejde om overtagelse af Stradas aktiviteter og blive leverandør til United Shipping-gruppen og de øvrige kunder, siger Jesper Rosener.