Jyder og sjællændere får glæde af nye BR-butikker

Salling Group har tirsdag sat navn på de sidste 11 af 26 steder, hvor Fætter BR-butikker genopstår.

Det bliver i Holbæk, Taastrup, Tilst, Randers, Aalborg, Hjørring, Esbjerg, Kolding, Næstved, Viborg og Holstebro.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Salling Group.

Selskabet købte varelageret og retten til at videreføre Fætter BR, efter at selskabet bag legetøjskæden, Top-Toy, gik konkurs i slutningen af 2018.

I sidste uge satte Salling Group navn på de første 15 byer, hvor legetøjskæden vil åbne butikker.

De 26 butikker vil åbne i løbet af de kommende måneder. Der skal nu ansættes omkring 300 medarbejdere, fortæller Charlotte From, der er chef for Fætter BR.

- Opbakningen til BR fra alle egne af Danmark har været overvældende.

- Der er ingen tvivl om, at den glade fætter med bjørneskindshuen kan noget særligt for danske børn og børnefamilier, siger hun i en pressemeddelelse.

Nogle af de nye butikker kommer til at ligge, hvor de tidligere Fætter BR-butikker lå. Andre vil få nye placeringer.

I Rødovre, Taastrup og Randers er det for eksempel tidligere Toys"R"Us-butikker, som fremover vil huse Fætter BR.

Toys"R"Us-butikkerne rundt om i Danmark var også ejet af Top-Toy og måtte derfor lukke i forlængelse af konkursen.

Top-Toy blev 30. november begæret under rekonstruktion, efter at selskabet havde tabt 149 millioner kroner på driften i det seneste regnskabsår.

Som en del af planen for en rekonstruktion forsøgte ejerne et frasalg, men det lykkedes ikke, og efter et svigtende julesalg gik selskabet konkurs 28. december.

Baggrunden for problemerne i Top-Toy var ifølge selskabet selv øget digitalisering, flere konkurrenter og ændrede legevaner hos børn.