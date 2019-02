Jublen er tilbage hos Lego

I forvejen er væksten i salg af legetøj i USA lav, og derfor har det stor betydning, at Lego har formået at øge sit salg på de betingelser.

Et af de store bump på vejen var nemlig konkursen i legetøjskæden Toys'r'us i USA, der er Legos største marked. Lukningen skabte travlhed i branchen, hvor store aktører som Amazon og supermarkedskæden Walmart forsøgte at hive noget af det hjemløse legetøjssalg til sig.

- Det er ikke én knap, vi har drejet på. Det er på tværs af en masse produkter og en masse lande, og det er klart, at vi er lykkedes godt med at komme tættere på mange af vores kunder, så vi kunne udfylde det tomrum, der opstod efter Toys'r'us, sagde Niels B. Christiansen senere til avisen Danmark.

Det er det første fulde regnskabsår, hvor han har stået i spidsen for Lego. Han overtog en virksomhed, der i 2017 oplevede et overraskende fald i salget på syv procent og et endnu større dyk i overskuddet.

- Vi ønskede at stabilisere forretningen, så vi kan investere i fremtiden. Det er nøjagtigt, hvad vi har gjort, sagde Lego-topchef Niels B. Christiansen på et velbesøgt pressemøde onsdag.

Målet er derfor i år at åbne 80 nye butikker i 18 byer i Kina, men også at blive langt mere synlig på nye markeder i Indien, Nordafrika og Mellemøsten.

Kina skiller sig dog ud med en tocifret vækst, og det folkerige land er et strategisk vigtigt vækstmarked for Lego. Lego oplyser dog ikke præcise tal for de enkelte lande, og derfor er det uklart, hvor stor en andel Kina udgør af Legos samlede omsætning.

Verdens største

Lego har en særlig position på markedet, fordi virksomheden i princippet kun har én produktserie - nemlig Lego-klodser. Alligevel er Lego med sin omsætning på 37 milliarder kroner nu den klart største aktør og afgør dermed et slagsmål, der i årevis har kørt med de to rivaler, de børsnoterede amerikanske selskaber Hasbro og Mattel. Begge råder modsat Lego over en stribe varemærker.

Hasbro, der herhjemme blandt andet er kendt for Nerf-legetøjsgeværer og My Little Pony-figurer, omsatte sidste år for 29 milliarder kroner efter et fald i salget på 12 procent. Mattel, der står bag navne som Barbie-dukkerne og Hot Wheels-bilerne, omsatte for 28 milliarder kroner efter en nedgang på otte procent.

Niels B. Christiansen ønskede ikke at sætte tal på sit budget for 2019, men den langsigtede plan er at lade Lego-koncernen vokse med små procenter år efter år.

Lego-familien Kirk Kristiansen ejer 75 procent af Lego, mens resten er placeret i Lego Fonden, der blandt andet støtter børn i flygtningelejre i verdens brændpunkter.