Jordbærsæsonen bliver længere: Nye jordbærsorter bliver mere populære

På Fyn er jordbærsæsonen ved at være slut. I hvert fald for de traditionelle danske jordbær. Men for jordbæravler, Arne Larsen, er sæsonen ikke slut endnu. Han dyrker nemlig sorten Favori i plastictunneller, og kan høste jordbær helt indtil september.

Dan Haunstrup Christensen, konsulent for jordbær og hindbær ved HortiAdvice gartnerirådgivning gør os her klogere på netop den type jordbær.

Hvad er Favori for en sort jordbær?

- Det er en remonterende sort. Det vil sige, en der blomstrer og giver bær hele sæsonen. Det er en ret interessant ny sort, for traditionelt set har de remonterende sorter ikke smagt fantastisk godt, men Favori er én af et par nye sorter, som faktisk begynder at smage okay. De er efterhånden ved at være på niveau med de traditionelle sommersorter.

Hvorfor har de remonterende sorter ikke smagt godt før nu?

- Det har noget med forædlingen at gøre. Det har været vanskeligere at få nok smag ind i dem. Man har dyrket de almindelige sorter af jordbær i 200-300 år, mens de her sorter er ret nye, så der er ikke blevet lavet ret meget forædling på dem før nu.

Hvorfor er man begyndt at udvikle mere på dem nu?

- Fordi man kan plukke på dem gennem flere måneder, så de giver et højere udbytte. Og så har man jordbær hele året. Forbrugerne vil jo have jordbær hele tiden. De er ikke tilfredse med at have dem i fire uger. Det betyder, at man prøver forskellige metoder, for vi vil selvfølgelig gerne producere dem selv i stedet for at importere og lade spanierne om producere dem.

Dyrker man typisk de remonterende sorter i tunneller?

- Der er nogen, der har prøvet det på friland, men det fungerer ikke. Vejret er for dårligt. Og omkostningerne er så store, at man ønsker at gøre sig mere sikker, og derfor har man dem under dække. Så bliver det også bedre kvalitet.

Hvor udbredt er det at dyrke jordbær på den måde i Danmark?

- Det er ikke så udbredt endnu, men det er støt stigende. Der vil være danske jordbær at købe langt ind i efteråret.

Betyder det noget for kvaliteten af bærrene, at de dyrkes på den måde?

- Kvaliteten - holdbarheden og udseendet bliver generelt bedre af, at de dyrkes under dække, fordi de ikke bliver udsat for regn og blæst.

Hvad med smagen?

- Hvis man er dygtig, kan man få en god smag i de her sorter, den kan blive fuldt på højde med dem ude i jorden.

Er der ulemper ved at dyrke jordbær på den måde?

- Det er hamrende dyrt i investeringer. Og du skal være dygtig. For laver du en fejl, så bliver det rigtig dyrt. Det stiller store krav til gartneren. Men hvis man gør det rigtigt, så er man mere sikker på høsten, og der er et større udbytte. Det er også lettere at skaffe plukkere, de vil hellere plukke stående end at kravle rundt ude i marken.