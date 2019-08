Jørgens juletræs-maskiner sætter aftryk i staterne

Det var et tilfælde, der gjorde, at Jørgen Kæhlershøj (th) for tyve år siden slog sig på at producere maskiner, der kan hjælpe juletræsproducenter. Førhen solgte han kopimaskiner, og en egentlig uddannelse har han ikke, men han har i dag banket en virksomhed med 24 medarbejdere på benene. Foto: Nils Svalebøg