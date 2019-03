Antallet af ledige på Langeland i december og januar var de laveste siden 2013. På Jobcenteret håber man, de gode takter fortsætter året ud.

LANGELAND: På Jobcenteret i Rudkøbing har de svært ved at få armene ned for tiden. Antallet af ledige i to af de tungeste måneder, december og januar er nemlig de laveste, siden man begyndte at måle tallet i 2013. 252 ledige var der i december, og de gode takter fortsatte i januar med 269 ledige. Det skyldes dels at vinteren er meget mild, så håndværkere ikke har måttet stoppe arbejdet på grund af dårligt vejr, dels at det generelle opsving i samfundet også smitter af på Langeland. Der er ifølge chef ved Jobcenteret, Torben Lønberg, mange faktorer, der spiller ind. - Der er flere ting på samme tid. Vi har glæde af konjunkturerne. Der er nogle af vores ledige, der finder jobs forskellige steder. Man er begyndt at søge lidt bredere, - i Odense for eksempel, og det betyder noget for den samlede mængde, siger han. Også René Larsen (S), der er formand for Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget, glæder sig over udviklingen. - Den gode forklaring er, at der er flere parametre. Det er ikke kun, fordi håndværkerne kan arbejde hen over vinteren. Konjunkturerne er også gode, og det er en generel trend, siger René Larsen.

Sådan ser udviklingen for januar ud i søjler. Grafik: Mikkel Damgaard Petersen

Omskolet til andre brancher En vigtig faktor er også, at langelands store virksomheder ansætter flere. Selv en håndfuld kan gøre et stort udslag i statistikken. - Vi kan se en virksomhed som Dencam, som godt nok har mange polske medarbejdere, også har givet mange længelændere arbejde. Det betyder meget, hvis de tager fem eller ti langelændere, det er meget i vores bunke af ledige, siger Torben Lønberg. Udviklingen er et udtryk for, at ledigheden langsomt er ved falde generelt på øen. Langeland ligger dog stadig i top sammenlignet med resten af landet. I december var ledigheden på Langeland 5,3 procent, i landet som helhed var den 3,8. Ifølge jobcenterchefen er Langeland dog nu på vej i den rigtige retning. - Der er jo ikke noget, der kommer af sig selv. Vores medarbejderes arbejde med det her har jo også en betydning. Blandt andet har vi arbejdet meget med brancheskift. Og det er igen, at du har en kompetence, som måske ikke længere kan bruges, og skal du opkvalificeres til at passe ind i en ny branche. Der har vi været rundt i både bygge og anlæg og ældreplejen, og det er jo medarbejdernes fortjeneste, at de ser hvor der er huller. Så kan vi både løse ledigheden, og udfylde et behov hos virksomheden, siger Torben Lønberg.

Jobparate får jobs De mange der nu er i job, som måske ville have været været arbejdsløse, fordi det er uden for sæsonen eller vejret har været dårligt, er folk, der er parate til at gå direkte ud i et arbejde. Det er bare spørgsmålet om at finde det rigtige sted, eller måske skifte branche. - Der er en partner til alle, man skal bare lige finde dem. Der har været en periode, hvor det var meget højt specialiserede kompetencer man gik efter, og det er fint nok. Men når flere får den slags job, giver jo plads til andre kompetencer, der er knap så specialiserede, siger Torben Lønberg. Både René Larsen og Torben Lønberg er dog overbeviste om, at de positive tal vil fortsætte året ud. - Ledigheden er lav, og det fortsætter, og det er både vigtigt og positivt for Langeland, siger René Larsen. - Jeg tror, at vi i 2019 vil ligge lavere i alle månederne, end vi har gjort i 2018. Og det er vores målestok. Det år, vi er i, skal være bedre end det foregående år. Hvis vi kan det, er vi kommet rigtigt heldigt afsted slutter Torben Lønberg. Ledigheden er normalt højest i vintermånederne. I juli måned var der til sammenligning 181 ledige på Langeland.