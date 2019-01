Jesper blev sygemeldt efter en række nederlag: Nu er han ved at kæmpe sig tilbage til fast job

Efter at have skiftet branche flere gange og fejlet en uddannelse blev Jesper Elgaard Laursen langtidssygemeldt. Ved hjælp af et samarbejde mellem et jobcenter og virksomheden Byggros er han ved at kæmpe sig tilbage på arbejdsmarkedet.

Trods et overophedet arbejdsmarked og manglen på arbejdskraft i flere brancher er der en gruppe arbejdssøgende, som gerne vil arbejde, men som har svært ved at finde det rette job. 29-årige Jesper Elgaard Laursen er en af dem, der har prøvet til flere gange.

Uden held og med flere negative oplevelser, som i den grad hobede sig op for ham.

Det endte med en sygemelding, der varede et år. Men gennem hårdt arbejde, hjælp fra Odense Kommune og virksomheden Byggros i Hjallese er han ved at finde sin rette hylde. Og måske på vej mod at få opfyldt sit store ønske: Et fast job.

I øjeblikket er han ved at gennemgå et praktikforløb på Byggros, der har status af virksomhedscenter, som kan tilbyde langtidsledige et praktikforløb og en mentor. Det har Jesper Elgaard Laursen nydt og nyder stadig godt af. For at nå hertil har det krævet, at han fik lagt de negative oplevelser, der har givet ar på sjælen, bag sig, fortæller han.

- Jeg er uddannet landbrugsassistent og pædagogisk assistent. Men efter nogle ubehagelige oplevelser fandt jeg ud af, at det skulle jeg ikke være, siger Jesper Elgaard Laursen og uddyber:

- Som landbrugsassistent var jeg udsat for at skulle konkurrere med to litauere, hvoraf den ene ikke talte engelsk. Det var ubehageligt for mig. De snakkede sammen foran mig på et sprog, jeg ikke forstod. Det føltes, som om de bagtalte mig lige op i mit åbne ansigt.