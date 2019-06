Jershave Naturkød på Dyrskuet: Det, vi laver, er bæredygtigt

Samfundsdebatten har i den seneste tid været præget af et større fokus på klima og miljø. På Det Fynske Dyrskue har Jytte Schaldemose fra Jershave Naturkød gjort sig overvejelser om både madspild, bæredygtig produktion og ikke mindst ønsket om at skære ned på danskernes kødforbrug.

I centrum af Dyrskuepladsen finder de besøgende skygge under den store, hvide teltdug, som hænger over et ægte madmekka. En sødlig duft af pandekager blander sig med rygeostens røg, imens nysgerrige blikke flokkes om boderne fyldt med fynske specialiteter.

På Det Fynske Dyrskue er der masser af smagsprøver og god mulighed for at købe lokale lækkerier med hjem til weekenden. Lidt længere nede ad græsgaden holder madboderne til, hvor de mere eksotiske retter som græsk gyros, italienske specialiteter og en klassisk burger frister.

Hos Jershave Naturkød steger pølserne i roligt tempo på grillen, så de er klar til besøg fra sultne frokostgæster. Jytte Schaldemose står for salget og kan præsentere et stort udvalg af både glutenfri og laktosefri oksekødspølser, forskellige kødudskæringer og fire slags oksekødsspegepølser. I boden er de meget bevidste om ikke at grille flere pølser, end de regner med at få solgt.

- Jeg synes generelt, at man skal undgå madspild. Når vi går hjem for i dag, og vi har fem pølser i overskud, så forærer vi dem væk til folk, der kommer forbi. Vi tænker over det med madspild, og vi åbner kun dét, vi skal bruge, fortæller Jytte Schaldemose