Jagten på næste vækst-vinder er gået ind

Næppe er EY Entrepreneur of the Year-konkurrencen med en international vinder afsluttet, før jagten på dette års vækst-vinder går ind - både på Fyn og i resten af Danmark. Danske Bank er ny samarbejdspartner for EY.

Det er knap et par uger siden, årets udgave af EY World Entrepreneur of the Year, en slags VM i vækst, løb af stabelen i Monaco med deltagelse af fynske Mobile Industrial Robots (MIR). Men forberedelserne med at finde den næste vinder på Fyn og i Danmark er allerede så småt gået i gang. Fyn har to gange på tre år vundet den danske del af konkurrencen - først Micro Matic i 2016/17 og MIR i 2018/19. Begge virksomheder repræsenterede Danmark til VM-finalen i Monaco, hvor det dog endnu aldrig er lykkedes en dansk virksomhed at komme helt til tops. Men det er med en vis portion optimisme, EY og Danske Bank i den kommende tid tager hul på en ny runde interviews med egnede kandidater på Fyn og i resten af landet. - Vi er glade for at skulle være med til at kaste lys over de virksomheder, der gør det godt, og som skaber vækst og arbejdspladser på Fyn, siger Jan Reifling, områdedirektør for Danske Banks erhvervskunder på Fyn.

Søren Smedegaard Hvid står i spidsen for EY Entrepreneur of the Year i Danmark, som sammen med Danske Bank går i gang med at finde kandidater til konkurrencen. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Danske Bank afløser Jyske Bank Det er nyt, at EY efter 12 år har udskiftet Jyske Bank med Danske Bank som samarbejdspartner i konkurrencen. Om skiftet siger Søren Smedegaard Hvid, direktør for EY Entrepreneur of the Year, fra EY i Odense: - Da vores kontrakt med Jyske Bank løb ud, gav det os anledning til at genoverveje, hvem der i fremtiden skulle være hovedsamarbejdspartner. Danske Bank har både en interessant strategi rettet mod vækst-Danmark, de ville gerne investere i at få fortalt de bedste væksthistorier i Danmark, og de er Danmarks største erhvervsbank. Efter et par møder så vi en god mulighed sammen her. Derudover er det nok også sådan, at nye øjne af og til kan løfte tingene til helt nye højder. - Har det givet anledning til ekstra overvejelser hos jer, at Danske Banks image er belastet af den store sag om hvidsvask? - Vi er naturligvis bekendt med de sager, som har trukket stor opmærksomhed. Det er klart vores indtryk, at alle er ærgrelige over det og ønsker at genskabe tilliden. Vores fokus for EY Entrepreneur of the Year er dog uændret og helt klart: Vi vil sætte fokus på danske virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser.

Jan Reifling, områdedirektør for Danske Banks erhvervskunder på Fyn, glæder sig over, at banken er ny samarbejdspartner for EY. Foto: Michael Nørgaard

Gav god branding Den netop afholdte finale i Monaco med deltagelse af næsten 50 virksomheder fra lige så mange lande var en god oplevelse for MIR-folkene, lydet det efterfølgende, selv om håbet om at komme helt til tops naturligvis var stort. - Det har givet en enorm god branding af virksomheden, og samtidig har det været et stort skulderklap, siger Thomas Visti, adm. direktør i MIR. I de reportager, avisen skrev fra Monaco, fremgik blev det flere gange slået fast, at MIR ud over at være en god historie i sig selv også var en god eksponent for den fortælling, der er om Odenses transformation fra industriby til nyt center for tech- og robotindustrien. Her er der stadig mange mulige kandidater til topplacering i den danske del af konkurrencen, og det er dem, EY og Danske Bank går i gang med at identificere.