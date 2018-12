Jagten på Stein Baggers formue i USA løber ud i sandet

Kammeradvokaten Boris Frederiksen må opgive sin jagt i USA efter penge fra Stein Baggers svindelformue. Det skriver erhvervsavisen Børsen.

For otte måneder siden indledte Boris Frederiksen et forsøg på at finde og hente penge til IT Factorys kreditorer i USA.

Men jagten har ikke kastet noget mærkbart af sig, og derfor har kreditorerne kastet håndklædet i ringen.

Børsen har set et dokument sendt til en amerikansk domstol fra Boris Frederiksens amerikanske advokat Farrington Yates, hvori det står klart, at kreditorerne ikke gider betale for en yderligere jagt.

- Efter konsultation med IT Factorys kreditorer vil den udenlandske repræsentant (Kammeradvokaten, red.) ikke efterforske potentielle krav eller mulige måder at tilvejebringe midler på i USA yderligere, står der.

Oplysningen bekræftes af Danske Bank, der er IT Factorys største kreditor med over en kvart milliard i klemme.

I en mail til Børsen skriver pressechef Kenni Leth, at et yderligere forsøg på at hente de tabte millioner vil være for dyrt og har for tvivlsomme udsigter.

IT Factory var en erhvervssucces, indtil det hele blev afsløret som et svindelnummer i 2008, og direktør Stein Bagger forsvandt på en forretningsrejse.

Han blev siden idømt syv års fængsel for svindel. Han blev prøveløsladt i 2014.