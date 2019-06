Iværksætterprogram på SDU er en succes: - Man må gerne fald på røven

Siden 2015, da SDU's udviklingsmiljø for iværksættere startede, er flere succesfulde virksomheder kommet ud af programmet. Mange virksomheder har ikke klaret skærene, men det gør ikke noget, mener chef for SDU's inkubator.

I 2015 startede SDU's inkubatorprogram, hvor iværksættere får hjælp og vejledning til at gøre deres virksomhedsideer til virkelighed. Men er programmet egentlig en succes, og kan virksomhederne klare sig selv bagefter? De spørgsmål har vi stillet Sine Berg Schuwendt, chef for Incubator og Enterprising på Syddansk Universitet.

Hvordan udvælger I dem, der får lov til at blive en del af startup-miljøet - hvad er kravene?

- Der er ikke nogen krav. Når studerende kommer over i inkubationsmiljøet, bliver de budt velkommen, og vi laver ikke tommelfinger op eller ned til den forretningsidé, de har. Alle, der har ambitioner og ønske om at prøve starte en virksomhed, er velkomne. Vi har ikke kun til opgave at hjælpe og understøtte de studerende, der kan tjene penge på det, de laver. Vi er også en læringsinstitution, og de studerende lærer vanvittigt meget af at prøve at starte en virksomhed selv.

- Det er vigtigt for os, at det er et spørgsmål om læring. Mange må gerne falde på røven, for det gør man når man er iværksætter, men så får man til gengæld en masse læring med sig.

- Men man er kun i miljøet, hvis man skaber fremdrift og er ambitiøst og seriøst. Ellers ryger man ud igen.

Er programmet en succes?

- Man har arbejdet med inkubatorer på universiteter i mange år ud fra den hypotese, at vi bidrager til samfundet ved at skabe flere virksomheder og skabe employable studerende, der har et kompetencesæt, der ønskes ude i erhvervslivet. Og det tror jeg på, at vi løfter.

- Vi forsøger at sætte nogle gode solide måleinstrumenter op, for at kigge på hvad det er for en værdi, vi skaber. Resultater af de analyser har vi desværre ikke endnu, fordi vi er så unge, som vi er.

Hvordan klarer virksomhederne sig bagefter?

- Vi er i gang med at kigge på, hvor mange der rent faktisk fortsætter, og den statistik glæder vi os til at se.

- Der er masser eksempler på studenter-startups, der er gået ud og blevet reelle virksomheder. Der er også masser studerende, der ikke klarer den. Men når man siger, at de ikke klarede den, så er det ikke nødvendigvis en fiasko, så har de jo opnået så meget andet.